Son zamanlarda, Discord yayınlarında yaptığı açıklamalar nedeniyle yoğun eleştiri ve tepki toplamıştır. Bu durum, özellikle sosyal medya platformu X'te gündem yaratmış, Tuzcu'nun ismi sıklıkla anılır olmuştur. Peki, Deha Tuzcu kimdir? Deha Tuzcu tutuklanacak mı?

DEHA TUZCU KİMDİR?

Deha Tuzcu, havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde eğitimine devam eden bir sosyal medya fenomenidir. Özellikle Omegle platformunda yaptığı yayınlarla dikkat çeken Tuzcu, spor odaklı içerikleriyle tanınmaktadır. Sosyal medya fenomeni Deha Tuzcu'nun Discord'da kız çocuklarına yönelik yapılan zorbalık ve tacizlerin başladığı panelin sahibi olduğu iddia edildi.

DEHA TUZCU BASIN AÇIKLAMASI