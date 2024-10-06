Deha full HD bölüm izle! Deha 3. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu?

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DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Deha'nın 2. Bölümünde; Devran, Boran'ın intikamı için babasının karşına çıktığında planını çoktan kurmuştur. İskender ise karşısındakinin Devran olduğunu bilmeden bu planlara dahil olur. Cesur, yakın markaja aldığı Hakim'le ilgili sürpriz bir bilgi öğrenir. Bu bilgi Hakim'e karşı elini güçlendirir. Esme, Devran'ın planlarının onu İskender'in dünyasına çekmesinden endişelenirken Sofi'nin öğütleri de Devran'ı durdurmaya yetmez. İskender, kim olduğunu bilmediği Devran'a güvenmesinin sonucunda sürpriz bir karşılaşma yaşar.

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DEHA KONUSU NE?

Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alacak DEHA; oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.

DEHA OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Taner Rumeli, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor.