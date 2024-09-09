Deha dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alacak DEHA; oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak. Peki, Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alacak DEHA; oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak. Deha dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

DEHA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmen koltuğunda Umut Aral'ın oturduğu Deha dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Deha yayın tarihi ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir

DEHA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Deha dizisi Show TV ekranlarında yayınlanacak.

DEHA DİZİSİ GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Deha dizisi senaryosu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deha dizisi, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

Merakla beklenen yeni yapım oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Deha dizisinin başrolünde, başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli yer alıyor. Onun yanında, önemli rollerden birini üstlenen Ahsen Eroğlu da kadroda dikkat çekiyor.

Diğer başlıca oyuncular arasında Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay ve Emel Göksu bulunuyor