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Deha dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

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Senaryosunu Damla Serim'in yazdığı, yönetmen koltuğunda Umut Aral'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı yeni dizi 'Deha', geçtiğimiz haftalarda çekimlere başladı. Peki, Deha dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alacak DEHA; oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak. Peki, Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesini ele alacak DEHA; oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak. Deha dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

DEHA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmen koltuğunda Umut Aral'ın oturduğu Deha dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Deha yayın tarihi ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir

Deha dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

DEHA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Deha dizisi Show TV ekranlarında yayınlanacak.

Deha dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

DEHA DİZİSİ GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Deha dizisi senaryosu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Deha dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deha dizisi, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.

Deha dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

Merakla beklenen yeni yapım oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu hikayesiyle yeni sezonda izleyicileri ekran başına toplayacak.

Deha dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Deha dizisinin başrolünde, başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli yer alıyor. Onun yanında, önemli rollerden birini üstlenen Ahsen Eroğlu da kadroda dikkat çekiyor.

Deha dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

Diğer başlıca oyuncular arasında Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay ve Emel Göksu bulunuyor

Deha dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

Deha dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

Deha dizisi oyuncuları kim, konusu ne?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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