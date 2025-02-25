Deha 22. bölüm fragmanı izle! Deha 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SHOW TV'nin sevilen dizisi Deha, 22. bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve fragman bilgileriyle ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Deha dizisinin 21. bölümünde ne oldu? Deha 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Deha dizisinin 22. bölüm fragman linki ve merak edilenler…

DEHA 21. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Deha'nın 21. Bölümünde Devran, İskender'in kendisine attığı büyük darbeden sonra daha acımasız bir hale gelir. Aynı zamanda, İmre'ye duyduğu güven de sarsılmıştır. Devran için mücadele eden İmre, kendini zor bir kararın eşiğinde bulur. Ancak bu belirsizliğe rağmen, Devran'ı kendine inandırmayı başarır.

DEHA 21. BÖLÜM

Bu sırada, Cesur ve İskender, ortaklarından birini saf dışı bırakmayı planlarken farkında olmadan Devran'ı bu oyunun bir parçası haline getirirler. Devran, beklenmedik bir kayıp yaşadığında bunun sorumlusunun İmre olduğunu fark eder, ancak artık geri dönüşü olmayan bir noktadadır. İskender'e karşı hamlesini yapmaya karar verdiğinde ise ondan önce, hiç ummadığı biri harekete geçer.

DEHA'NIN 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Deha dizisinin merakla beklenen 22. bölüm fragmanı resmi sitelerinden yapılan açıklamalara göre henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, bir sonraki bölümde neler olacağını heyecanla beklerken, yeni fragmanın ne zaman paylaşılacağı konusunda araştırmalar yapıyor.

DEHA 22. BÖLÜM

Fragman yayınlandığında ilk izleyenlerden biri olmak ve gelişmeleri anında öğrenmek için dizinin resmi sosyal medya hesaplarını, yayıncı kanalın YouTube sayfasını ve diziyle ilgili haber sitelerini takip edebilirsiniz.