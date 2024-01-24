Defne Samyeli, konuşmasını değiştiren yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor

Başarılı oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, yapay zeka yöntemlerini kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan dolandırıcıların hedefi oldu. Konuşmasının değiştirildiğini ve "Paranızı artıracağız ve katlayacağız" vaadiyle bahis sitelerinde kullanıldığını gören Samyeli, dava açtı.

"GÖRDÜĞÜNÜZ VİDEOLARI YÜZLERCE KEZ SORGULAMANIZI ÖNERİRİM"

Yasa dışı bahis sitesi açan dolandırıcılar, Defne Samyeli'nin yüzünü ve sesini izinsiz şekilde kullandı. "Sponsorlu reklam" olarak sosyal medya mecralarında paylaşılan videoda Samyeli'nin konuştuğu esnada ağız hareketlerinden şüphe eden kullanıcılar, durumu ünlü isme bildirdi.

Ses ve görüntüsünün kullandığını gören Samyeli, "Habere söz konusu olan bu videonun tamamen uydurma bir montaj işi olduğu ilk bakışta anlaşılsa da anlıyorum ki bir çok vatandaşımızın dolandırılmasına neden olmuş. Bu bir yandan yapay zeka kullanımının ne tehlikeli boyutlara ulaşabileceği konusunda bize fikir vermesi açısından anlamlı. İnsanları herhangi bir yatırıma yönlendirecek bir yayın yapmadım, bu gibi Sponsorlu yayınları gördüğü zaman demek ki insanların misliyle dikkatli olması gerekiyor, hele işin içinde para varsa. Sadece ben değil, en güvendiğiniz başka kim varsa bu devirde 'paranızı şuraya yatırın' şeklinde bir video gördüğünüzde yüzlerce kez sorgulamanızı öneririm. Yüzümü ve YouTube kanalımdaki yayınlarımı kullanarak vatandaşları dolandıran, bu videoları yayan, yayınlayan sorumlular hakkında yasal süreci başlatacağımı bu vesileyle duymak isterim" ifadelerini kullandı.