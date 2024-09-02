Üye Girişi
Haberler

Dağ tırmanışı sırasında 3.000 metre yükseklikten düşen Audi'nin üst düzey yöneticisi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Audi İtalya direktörü Fabrizio Longo (62), Adamello dağında tırmanırken 3.000 metreden düştü. Deneyimli dağcı, güvenlik ekipmanları kullanmasına rağmen hayatını kaybetti. Görgü tanığının ihbarıyla gelen kurtarma ekipleri, Longo'nun cesedini 210 metre derinliğindeki vadide buldu. 1962 doğumlu, siyaset bilimi mezunu Longo, 1987'de Fiat'ta başladığı kariyerine 2012'den beri Audi'de devam ediyordu.

Audi yöneticisi Fabrizio Longo, İtalyan dağlarında tırmanış yaparken 3.000 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Audi'nin üst düzey bir yöneticisi, İtalya'da 3.000 metre yüksekliğindeki bir dağdan düşerek trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Audi İtalya direktörü Fabrizio Longo, Cumartesi günü Adamello dağındaki Cima Payer'de yürüyüş yaparken ölümcül bir düşüş yaşadı.

62 yaşındaki otomotiv yöneticisinin, sabit çelik halatlar, merdivenler ve diğer yardımcı ekipmanlarla donatılmış bir rotada tırmandığı bildirildi.

Yerel medya, olayın öğleden sonra erken saatlerde gerçekleştiğini ve Longo'nun deneyimli bir dağcı olduğunu belirtti.

Trajediyi gören bir başka dağcının acil servisleri araması üzerine kurtarma ekipleri olay yerine koştu.

Bir helikopter ekibi, Longo'nun cesedini yaklaşık 210 metre derinliğindeki bir vadide buldu.

Şu anda Savcılık olayı soruşturuyor ve Longo'nun cenazesi ailesine teslim edildikten sonra cenaze tarihi belirlenecek.

Longo, 1962 yılında Rimini'de doğmuş ve siyaset bilimi mezunuydu.

Otomotiv sektöründeki kariyeri 1987'de Fiat'ta başladı ve 2002 yılında Lancia markasının İtalya pazarından sorumlu olana kadar pazarlama alanında çeşitli görevlerde bulundu.

2012 yılında Audi'ye katılan otomotiv yöneticisi, Adamello dağını ziyaret etmeyi çok severdi ve yıllar içinde dağın korunmasına katkıda bulunmuştu.

Dağ tırmanışı sırasında 3.000 metre yükseklikten düşen Audi'nin üst düzey yöneticisi hayatını kaybetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Otomobil

Otomobil 3-sayfa Siyaset İtalya İtalya Fiat Audi Audi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama

Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama

 Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
500

Yorumlar (1)

ARSLANOĞLU Hakan:

Üst düzey yöneticisi yüksekten düşerek ölüyor.

0
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Şahinbey 2-3 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Müstakbel Damat filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Müstakbel Damat filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi! İnegöl, Karacabey, Nilüfer 2-3 Eylül Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Osimhen kimdir? Victor Osimhen kaç yaşında, nereli? Osimhen hangi takımlarda oynadı? ASKİ Ankara su kesintisi! Mamak, Yenimahalle, Sincan 2-3 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi? Victor Osimhen'in maaşı ne kadar? Yalan canlı izle! 2 Eylül Kanal D Yalan 2. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! Jurassic Word: Hakimiyet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jurassic Word: Hakimiyet filmi ne zaman, nerede çekildi? Osimhen Galatasaray'a gelecek mi? 1 yıl kiralık transfer olacağı iddia ediliyor Ölümcü Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcü Takip filmi ne zaman, nerede çekildi?
title