Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü mü? NATO Zirvesi'nde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü mü? NATO Zirvesi'nde neler konuşuldu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü mü sorusu, NATO Zirvesi kapsamında dünya kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü mü? NATO Zirvesi'nde neler konuşuldu? İşte detaylar...

2025 NATO Zirvesi'nde önemli bir diplomatik temasın gerçekleştiğini gösteriyor. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile NATO liderleri için Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin verdiği akşam yemeği sonrasında Kraliyet Sarayı'nda bir araya geldi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü mü? NATO Zirvesi'nde neler konuşuldu?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TRUMP GÖRÜŞTÜ MÜ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeği sonrasında bir araya geldi.

Görüşme, Kraliyet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü mü? NATO Zirvesi'nde neler konuşuldu?

AKŞAM YEMEĞİ SONRASI BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı.

İki lider, NATO'nun önde gelen müttefikleri olarak, İttifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü mü? NATO Zirvesi'nde neler konuşuldu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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