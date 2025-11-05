Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi soruldu: Yargı ne derse o olur

Haberler

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AİHM'in Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin verdiği hak ihlali kararı soruldu. Erdoğan, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona uyarız." dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi konusunda 'yargı ne derse ona uyarız' ifadesini kullandı.
  • Selahattin Demirtaş, Kobani olaylarıyla ilgili davada 2024 yılında toplam 42 yıl hapis cezası almıştı.
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Demirtaş'ın Kobani Davası bağlamında tekrar tutuklanmasını hukuki açıdan sorunlu buldu ve hak ihlali kararı kesinleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DEMİRTAŞ SORUSUNA YANIT

Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ( Aihm ) kesinleşen Selahattin Demirtaş kararına ilişkin, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona uyarız. " ifadelerini kullandı.

KOBANİ DAVASINDA 42 YIL CEZA ALMIŞTI

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani olayları ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2016 yılında tutuklanmıştı. Dava süreci sonucunda 2024 yılında Demirtaş hakkında toplam 42 yıl hapis cezası çıkmıştı.

AİHM HAK İHLALİ KARARI VERDİ

Aihm, 8 Temmuz 2025'te açıkladığı kararında, Demirtaş'ın Kobani Davası bağlamında tekrar tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" bulmuştu. Adalet Bakanlığı, dosyanın Aihm'in Büyük Dairesi'nde yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu. Ardından Büyük Daire, Türkiye'nin itirazını reddetti. Böylece, Aihm'in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu. Öte yandan bugün, Demirtaş'ın cezaevinde 9. yılı dolmuş, Demirtaş'ın avukatları Aihm'in ihlal kararının kesinleşmesinin ardından tahliye başvurusunda bulunmuştu.

AİHM KARARININ TEBLİĞİ BEKLENECEK

Tahliye için iç hukukun karar vermesi gerekiyor. Demirtaş'ın avukatları, Kobani dosyasının bulunduğu Bölge İdare Mahkemesi'ne tahliye için başvuru yaptı. Edinilen bilgiye göre, mahkeme tahliye talebi kapsamında bu süreçte AİHM kararının tebliğini bekleyecek.

BAHÇELİ: TAHLİYESİ TÜRKİYE İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLACAKTIR

Bu gelişmelerin ardından Bahçeli, "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." dedi.

ÖZEL: TÜM TÜRKİYE'DEN ÖZGÜR DİLİYORUM

Bahçeli'nin sözleriyle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şimdi birileri 'terörsüz Türkiye'yi şöyle yapalım, demokrasi taleplerini bir kenara bırakalım diye uğraşıyor. Memlekette 'terörsüz Türkiye'ye yürünecek, şu anda 13 belediyede kayyum var. Erdoğan'ın "Bundan sonra kayyum istisnaya dönecek" ifadesi var. Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ'ın, siyasi tutukluların serbest bırakılması gerekir. Sayın Bahçeli'nin "Tahliyesi hayırlı olacaktır" demeci çok hayırlı bir demeç. Ama dün Demirtaş'ı, Yüksekdağ'ı içeri atmakla övünenlere soruyorum: Bugün "hayırlısı bu" diyorsanız dönüp de bir özür borcunuz yok mu? Açık söyleyeyim, bizim de var. Bugünkü genel başkan sıfatıyla o gün için tüm Türkiye'den özür diliyorum." şeklinde konuştu.

