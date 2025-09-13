Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç kimdir, kaç yaşındaydı? Hamdi Kılıç neden öldü?

Türkiye siyasetinin ön planda olmayan ama perde arkasında derin etkiler bırakan Hamdi Kılıç hayatını kaybetti. Hamdi Kılıç Uzun yıllar boyunca en kritik siyasi konuşmaların arkasındaki isim olarak görev aldı. Ölüm haberiyle birlikte adı gündeme gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, ardında hem birçok soru hem de sessiz bir iz bıraktı. Peki, Hamdi Kılıç kimdi? Kaç yaşındaydı, nereliydi ve ölümüne dair resmi bir açıklama yapıldı mı? İşte detaylar…

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI HAMDİ KILIÇ KİMDİR?

Türk siyasetinin perde arkasında kalmış, ancak etkisi büyük olan isimlerinden biri olarak tanımlanan Hamdi Kılıç, uzun yıllar boyunca birçok önemli siyasetçiye danışmanlık yaptı. Özellikle yazılı siyasi metinler ve konuşma içeriklerinin hazırlanmasında uzmanlaşan Kılıç, kamuoyunda çok görünmese de siyasi çevrelerde tanınan bir isimdi.

Hamdi Kılıç, geçmişte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski Başbakan Mesut Yılmaz için konuşma metinleri kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kritik açıklamalarının arka planında yer alan stratejik metin çalışmalarında da imzası bulunan bir isimdi.

Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı unvanıyla Cumhurbaşkanlığı bünyesinde uzun yıllar görev aldı.

Kalemiyle şekillendirdiği siyasi dil, özellikle Erdoğan'ın söylemlerine yansıyan stratejik yaklaşımlarda etkili oldu. Televizyon ekranlarında sık görülmeyen bir figür olsa da, Kılıç'ın siyaset içindeki yeri sessiz fakat belirleyiciydi.

HAMDİ KILIÇ KAÇ YAŞINDAYDI?

Hamdi Kılıç'ın kesin doğum tarihi bilinmemektedir. Bu bilgiye, hem sosyal medya üzerinden yapılan taziye mesajlarında hem de basın organlarında yer verildi.

HAMDİ KILIÇ NERELİ?

Hamdi Kılıç'ın memleketine dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Ne resmi kaynaklar ne de güvenilir medya organlarında "nereli olduğu" açıkça belirtilmiştir.

Bu durum, onun kamuoyundan uzak, daha çok bürokrasi ve danışmanlık alanlarında çalışan bir isim oluşuyla da ilişkilidir. Dolayısıyla:

HAMDİ KILIÇ NEDEN ÖLDÜ?

Hamdi Kılıç'ın ölüm haberi, kamuoyuna ilk olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem tarafından duyuruldu. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan bu açıklamada, Kılıç'ın vefat ettiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak, ölüm nedenine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Vefat sonrası dikkat çeken detaylar:

Ölüm haberini duyuran ilk isim: Cemil Ertem (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı)

Ölüm sebebi: Resmi olarak açıklanmadı

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "mekanı cennet olsun" ifadeleriyle taziye dilekleri sunuldu.

Basına yansıyan bazı haberlerde Kılıç'ın cansız bedeninin bir ağaca asılı şekilde bulunduğu iddia edildi. Ancak bu iddialar, henüz resmi makamlarca doğrulanmamıştır ve adli süreçle ilgili bir açıklama yapılmamıştır.