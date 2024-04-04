CUMA VE KADİR GECESİ MESAJLARI 2024! Dualı, Anlamlı, Ayetli Cuma mesajları neler?

Kadir Gecesi ve Cuma mesajları ikisi bir arada olan anlamlı Cuma mesajları araştırılıyor. İslam dünyasının önemli günlerinden biri olan Kadir Gecesi, her yıl Ramazan ayının 27. gecesine idrak ediyor. Cuma mesajları ve Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerinizin bu anlamlı gününü daha da özel hale getirebilirsiniz. Cuma ve Kadir Gecesi mesajları! Kadir Gecesi ve Cuma mesajları ikisi bir arada olan mesajlar!

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Kuran-ı Kerim'in ilk ayetlerinin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'e Hira mağarasında vahyedildiği gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, bu kez Cuma gününe denk geliyor.

CUMA VE KADİR GECESİ MESAJLARI

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz daim olsun. Kadir Geceniz kutlu olsun.

Dul ve yetimlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden ve gündüzleri oruç, geceleri ibadetle geçiren kimse gibidir.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gecede ibadetlerimizi yerine getirelim. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gece'nizi tebrik eder, hayır ve bereketinden nasiplenebilmeyi dilerim.

Kadir Gecesi dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, sevginin, saygının ve hoşgörünün hayatımızdaki birleştirici yönünün daha fazla öne çıktığı özel günlerdir. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Mübarek Kadir Gecesi'ni içtenlikle tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum

Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Manen büyük bir ikramın olacağı Kadir Gecemizi dolu dolu yaşamayı nasip etsin.

ANLAMLI CUMA MESAJLARI