Üye Girişi
Haberler

CUMA MESAJLARI 14 Haziran: En anlamlı, en yeni Cuma mesajları neler? Hadisli ve dualı Cuma sözleri! Kısa, ayetli ve dualı Cuma mesajları hangisi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cuma günü İslam aleminin en önemli ve sevilen günlerin başında gelir. Sevdiklerinizle ve yakınlarınızla en anlamı Cuma mesajlarını paylaşabilirsiniz. Cuma gününe özel mesaj göndermek isteyenler, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözlerini aramaya başladı. En iyi Cuma mesajları! Resimli Cuma mesajları neler? Peki, ayetli Cuma mesajları nelerdir?

Bu güzel günde camiye her zamankinden daha güzel hazırlanarak ve güzel kokular sürünerek giderler. Cuma günü mesajları için "En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri" sıkça araştırılıyor. Sizler için bu güzel gün için yazılmış ve söylenmiş en güzel sözleri araştırdık ve derledik. En anlamlı Cuma mesajları ve ayetli Cuma mesajları neler? 2024 En anlamlı ve hadisli Cuma mesajları nelerdir? 2024 Dualı, hadisli ve en güzel Cuma mesajları hangileri? Detaylar haberimizdedir…

14 Haziran CUMA MESAJLARI

• Hz. Peygamber, Cuma günü hakkında, "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz.dem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı." buyurmuştur (Müslim, Cum'a, 18).

• Bu güzel günün hatırına ve hürmetine hitaben sana ve ailene dualar gönderiyorum. Hayırlı Cumalar dilerim

• Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

• ALLAH'IM…Sen seni anlatan dilleri…Seni anlatan halleri…Ugrunda gecen günleri…Sevginle dolup tasan aydinlik kalpleri…; ihsan eyle…ilahi iman verdin ; daim eyle…ihsan verdin ; kaim eyle… Bu mesaji okuyan kulunu 'Cennetinle, cemalinle müserref eyle' (Amin)

• Tüm müminleri dine eriştiği ve saf'ların tutulduğu en güzel güne davetidir Cuma günleri. Dualarınızın bir araya gelerek Allah'ın huzuruna çıkması dileğiyle, hayırlı Cumalar.

• Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun. Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah.

• Ölümü çok hatırlayan ve ondan sonrası için en güzel hazırlığı yapan müminlerin en akıllısıdır. (ibn Mace, Ziihd, 31) İman dolu cumalarınız olsun.

• Ey kapıları açan Allah'ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah'ım, halimizi en güzel hale çevir. Yarabbi! Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur'an-ı Kerim'den, amellerimizi hayırdan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar.

• Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (SAV) şefaatı üzerinize olsun. "Hayırlı Cumalar"

Cuma günü İslam aleminin en önemli ve sevilen günlerin başında gelir. Sevdiklerinizle ve yakınlarınızla en anlamı Cuma mesajlarını paylaşabilirsiniz. Cuma gününe özel mesaj göndermek isteyenler, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözlerini aramaya başladı. En iyi Cuma mesajları! Resimli Cuma mesajları neler? Peki, ayetli Cuma mesajları nelerdir?

Bu güzel günde camiye her zamankinden daha güzel hazırlanarak ve güzel kokular sürünerek giderler. Cuma günü mesajları için "En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri" sıkça araştırılıyor. Sizler için bu güzel gün için yazılmış ve söylenmiş en güzel sözleri araştırdık ve derledik. En anlamlı Cuma mesajları ve ayetli Cuma mesajları neler? 2024 En anlamlı ve hadisli Cuma mesajları nelerdir? 2024 Dualı, hadisli ve en güzel Cuma mesajları hangileri? Detaylar haberimizdedir…

14 HAZİRAN CUMA MESAJLARI

• Hz. Peygamber, Cuma günü hakkında, "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz.dem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı." buyurmuştur (Müslim, Cum'a, 18).

• Bu güzel günün hatırına ve hürmetine hitaben sana ve ailene dualar gönderiyorum. Hayırlı Cumalar dilerim

• Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

• ALLAH'IM…Sen seni anlatan dilleri…Seni anlatan halleri…Ugrunda gecen günleri…Sevginle dolup tasan aydinlik kalpleri…; ihsan eyle…ilahi iman verdin ; daim eyle…ihsan verdin ; kaim eyle… Bu mesaji okuyan kulunu 'Cennetinle, cemalinle müserref eyle' (Amin)

• Tüm müminleri dine eriştiği ve saf'ların tutulduğu en güzel güne davetidir Cuma günleri. Dualarınızın bir araya gelerek Allah'ın huzuruna çıkması dileğiyle, hayırlı Cumalar.

• Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun. Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah.

• Ölümü çok hatırlayan ve ondan sonrası için en güzel hazırlığı yapan müminlerin en akıllısıdır. (ibn Mace, Ziihd, 31) İman dolu cumalarınız olsun.

• Ey kapıları açan Allah'ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah'ım, halimizi en güzel hale çevir. Yarabbi! Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur'an-ı Kerim'den, amellerimizi hayırdan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar.

• Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (SAV) şefaatı üzerinize olsun. "Hayırlı Cumalar"

CUMA MESAJLARI 14 Haziran: En anlamlı, en yeni Cuma mesajları neler? Hadisli ve dualı Cuma sözleri! Kısa, ayetli ve dualı Cuma mesajları hangisi?

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI NELER?

• Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun nede dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…

• Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte AFF diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de AFFEyle! Dua İle Hayırlı Cumalar…

• Rabbim Seni bugünde dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

• Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

• Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

• Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

• Allah'ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.

• Bilerek Hakkı Batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (BAKARA – 42) Cumanız Mübarek Olsun…Selam ve Dua ile..!

• Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

• Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

CUMA MESAJLARI 14 Haziran: En anlamlı, en yeni Cuma mesajları neler? Hadisli ve dualı Cuma sözleri! Kısa, ayetli ve dualı Cuma mesajları hangisi?

2024 EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI HANGİLERİ?

• Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

• Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

• Allah'ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.

• Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar...

• Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

• Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

• Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun...

• "Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun"

• Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

• Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Dini Gündem Yaşam Haberler

Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

 Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi

Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi

 Bakan Şimşek: Borsaya vergi çalışması ertelendi

Bakan Şimşek: Borsaya vergi çalışması ertelendi

Bakmadan Geçme

CUMA MESAJLARI 14 Haziran: En anlamlı, en yeni Cuma mesajları neler? Hadisli ve dualı Cuma sözleri! Kısa, ayetli ve dualı Cuma mesajları hangisi? Survivor kupası altın mı, değeri ne kadar? 14 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 14 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 14 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Ogeday babası kimdir? Survivor Ogeday'ın babasının adı ne, kaç yaşına? #129300 14 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 14 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Survivor kim kazandı, kim şampiyon oldu 14 Haziran Cuma 2024? 14 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 14 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 14 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Survivor şampiyonu kaç para alıyor 2024? HSK atama kararnamesi 14 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! #128220 Karaman bayram namazı saat kaçta 2024? Karaman bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
Okul yönetimi mezuniyet kıyafetini 'Uygunsuz' buldu, öğrenciler törene alınmadı

Okul yönetimi mezuniyet kıyafetini "Uygunsuz" buldu, öğrenciler törene alınmadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title