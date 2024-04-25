Çorlu tren kazası duruşmasında karar belli oldu mu? Tren kazası davasında son durum nedir?

Çorlu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada yargılandı. Çorlu tren kazası duruşmasında karar belli oldu mu? Tren kazası davasında son durum nedir? soruları merak ediliyor. Meydana gelen kazada 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin davada karar çıktı. Çorlu tren kazası duruşmasında karar belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

ÇORLU TREN KAZASI DURUŞMASINDA KARAR BELLİ OLDU MU?

2018 yılında yaşanan ve 25 kişinin hayatına mal olan Çorlu tren kazası davasında karar çıktı. Mahkemenin karar duruşmasında dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası verildi.

ÇORLU TREN KAZASI DAVASINDA SON DURUM NEDİR?

Çorlu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada 6 yıl sonra açıklanan kararda dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası verildi.

Karar duruşması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere çok sayıda siyasi, sivil toplum kurulu temsilcisi ve barolar tarafından da takip edildi.

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