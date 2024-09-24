Üye Girişi
Haberler

Comadie- Française Türkiye'ye ne zaman gelecek? Comadie- Française tiyatro topluluğu Türkiye'ye mi geliyor?

Comadie- Française Türkiye'ye ne zaman gelecek? Comadie- Française tiyatro topluluğu Türkiye'ye mi geliyor?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü Fransız tiyatro topluluğu Comadie- Française'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Tiyatro severlerin büyük bir heyecanla beklediği bu ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği araştırılıyor. Peki, Comadie- Française Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Fransız oyun yazarı Molière'e kadar uzanan köklü geçmişiyle faaliyetlerine devam eden ünlü tiyatro topluluğu Comédie-Française, 28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Türkiye'de sahne alacak. Tiyatro severlerin heyecanla beklediği bu haber İstanbul Kültür Sanat Vakfından (İKSV) tarafından duyuruldu. Birçok kişi 8. İstanbul Tiyatro Festivali'nin ne zaman gerçekleşeceğini ve tiyatro takvimini merak ediyor. Peki, Comadie- Française Türkiye'ye ne zaman gelecek? Comadie- Française tiyatro topluluğu Türkiye'ye mi geliyor? Detaylar haberimizde...

COMADIE FRANÇAISE TİYATRO TOPLULUĞU TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından yapılan açıklamaya göre, topluluk, bu yaz Fransa'daki Avignon Festivali'nde prömiyerini gerçekleştiren "Hekabe, Hekabe Değil" adlı oyun ile İstanbul'daki tiyatro severlerle buluşacak.

Comadie- Française Türkiye'ye ne zaman gelecek? Comadie- Française tiyatro topluluğu Türkiye'ye mi geliyor?

İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ NE ZAMAN?

ENKA Vakfı'nın gösteri sponsorluğunda sahnelenecek bu eser, Institut français İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları iş birliğiyle, 2-3 Kasım tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izleyicilere sunulacak. Festivale ilişkin detaylı bilgiye "tiyatro.iksv.org" adresinden ulaşılabilirsiniz.

Comadie- Française Türkiye'ye ne zaman gelecek? Comadie- Française tiyatro topluluğu Türkiye'ye mi geliyor?

İKSV DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikler Soğuk Haber Türkiye

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur

 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu

 Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme
ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 24 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Comadie- Française Türkiye'ye ne zaman gelecek? Comadie- Française tiyatro topluluğu Türkiye'ye mi geliyor? Okçuluk ne zaman kurallı bir spor olarak yapılmaya başlamıştır? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 24 EYLÜL | Baraj doluluk seviyesi nedir? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ne zaman? 2024 İYÖS sınavı hangi gün, saat kaçta? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) giriş belgesi yayınlandı mı? 2024-HMGS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Giray Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Prens dizisi başrolü Giray Altınok evli mi, çocuğu var mı? Fezi Altun kimdir? Fezi Altun kaç yaşında ve nereli? Elon Musk kimdir? Elon Musk kaç yaşında, nereli? İSRAİL-LÜBNAN SON DURUM! 24 Eylül Lübnan ölü, yaralı sayısı kaç? Lübnan'da son durum ne? Alp Kavasoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Makyaj artisti Alp Kavasoğlu vefat etti!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });