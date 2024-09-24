Fransız oyun yazarı Molière'e kadar uzanan köklü geçmişiyle faaliyetlerine devam eden ünlü tiyatro topluluğu Comédie-Française, 28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Türkiye'de sahne alacak. Tiyatro severlerin heyecanla beklediği bu haber İstanbul Kültür Sanat Vakfından (İKSV) tarafından duyuruldu. Birçok kişi 8. İstanbul Tiyatro Festivali'nin ne zaman gerçekleşeceğini ve tiyatro takvimini merak ediyor. Peki, Comadie- Française Türkiye'ye ne zaman gelecek? Comadie- Française tiyatro topluluğu Türkiye'ye mi geliyor? Detaylar haberimizde...

COMADIE FRANÇAISE TİYATRO TOPLULUĞU TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından yapılan açıklamaya göre, topluluk, bu yaz Fransa'daki Avignon Festivali'nde prömiyerini gerçekleştiren "Hekabe, Hekabe Değil" adlı oyun ile İstanbul'daki tiyatro severlerle buluşacak.

İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ NE ZAMAN?

ENKA Vakfı'nın gösteri sponsorluğunda sahnelenecek bu eser, Institut français İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları iş birliğiyle, 2-3 Kasım tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izleyicilere sunulacak. Festivale ilişkin detaylı bilgiye "tiyatro.iksv.org" adresinden ulaşılabilirsiniz.

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