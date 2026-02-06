Haberler

Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon

Güncelleme:
İstanbul'da devam eden uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Bebek'te yer alan ünlü mekanlardan 'ClubHouse'a 100'ün üzerinde polisle operasyon düzenlendi. Narkotik Şube tarafından gerçekleştirilen operasyona 100 polis ile 5 adet K-9 arama köpeği katıldığı belirtilirken, söz konusu mekanın aynı soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla mühürlenen ünlü Bebek Otel'in ortaklarına ait olduğu öğrenildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Bebek'teki ClubHouse mekanına 100 polis ve 5 K-9 köpeği ile baskın düzenlendi.
  • ClubHouse mekanı, daha önce operasyon düzenlenen ve mühürlenen Bebek Otel'in ortaklarına ait.
  • Bebek Otel operasyonunda 19 şüpheli tutuklanırken, Can Yaman dahil 6 kişi gözaltına alındı ve bazı şüpheliler tutuklandı veya adli kontrol altına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması devam ediyor.

ÜNLÜ MEKANA 100 POLİSLE BASKIN

Soruşturma kapsamında son olarak, Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtinde yer alan ve ünlülerin uğrak noktası olarak bilinen 'ClubHouse' isimli mekana narkotik polislerince baskın düzenlendi. Operasyona 100 polis ile 5 K-9 narkotik arama köpeğinin katıldığı öğrenildi.

Mekanda arama işleminin devam ettiği öğrenilirken, girişler ve çıkışların kapatıldığı kaydedildi. Polis tarafından içeriden çıkan kişilere üst araması ve GBT kontrolü yapılıyor.

BEBEK OTEL İLE AYNI ORTAKLARA AİT

Söz konusu mekanın aynı soruşturma kapsamında daha önce operasyon düzenlenen ve mahkeme kararıyla mühürlenen ünlü Bebek Otel'in ortaklarına ait olduğu öğrenildi.

BEBEK OTEL SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gece kulüpleri ile Bebek Otel'de de arama yapılmıştı.

Ünlü isimlerin Bebek Otel'e farklı isimlerle kayıtlarının yapıldığı, gruplar halinde üst katlardaki VIP bölümlere çıktıkları ve uyuşturucu kullandıkları, ayrıca otele giriş yapan müşterilerin üstünün aranmadığı, herhangi bir X-ray cihazının olmadığı da iddialar arasında yer almıştı.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın da aralarında olduğu 19 şüpheli daha önce yapılan operasyonda tutuklanırken, söz konusu operasyonda ise Can Yaman'ın yanı sıra 6 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Yaman, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve ve Ceren Alper'in tutuklanmasına, Burak Fahri Yön, Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel'in ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmişti.

