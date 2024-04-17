Bazı durumlarda cinsiyet belirleme prosedürü biraz daha erken veya geç gerçekleşebilir. Anne karnındaki bebeğin cinsiyeti, gebeliğin ilerleyen haftalarında yapılan ultrason muayenesiyle kesinleşir. Bu süreçte bebeğin cinsiyetinin tespit edilmesi, anne ve baba adayları için büyük bir heyecan kaynağıdır. Cinsiyet ne zaman belli olur? Anne karnındaki bebeğin cinsiyeti kaçıncı haftada belli olur? İşte detaylar...

BEBEĞİN CİNSİYETİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Gebeliğin ilk 12 haftası içinde bebeğin cinsiyetinin belirlenmesi genellikle zordur ve pek mümkün değildir. Ancak, gebeliğin ilerleyen dönemlerinde, özellikle 16. haftadan sonra, ultrason veya diğer tıbbi görüntüleme teknikleriyle bebeğin cinsiyeti belirlenebilir. 20. haftadan itibaren ise bebeğin cinsiyeti genellikle daha kesin bir şekilde tespit edilebilir. Bu süreçte, vajinal ultrason kullanılarak tahmini bir cinsiyet belirleme yapılabilmektedir. Ancak, tam olarak kesin sonuç almak için 20. haftadan sonra yapılan ultrason muayeneleri daha güvenilir olabilir.

ANNE KARNINDAKİ BEBEĞİN CİNSİYETİ KAÇINCI HAFTADA ÖĞRENİLİR?

Bebeğin cinsiyeti genetik olarak gebelik başladığı andan itibaren belirlenir, ancak ultrasonla cinsiyetin gözlenmesi için bebeğin belirli bir büyüklüğe ve gelişim aşamasına ulaşması gerekir. Yaklaşık olarak 13. haftalarda bazı varsayımlar yapılabileceği belirtilse de kesin bir cinsiyet tespiti genellikle 16. haftadan sonra mümkün olur. Bu dönemde yapılan ultrason muayeneleri genellikle daha güvenilir sonuçlar verir.