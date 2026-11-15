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Çin'in geleneksel el sanatları COP31'te tanıtıldı

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Çin'in geleneksel el sanatları COP31'te tanıtıldı
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Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Konferansı kapsamında kurulan “Çin Köşesi”nde, Çin'in geleneksel el sanatları ziyaretçilerle buluşturuldu. Hebei eyaletinden getirilen bitkisel boyama ve Ding porseleni üzerine oyma sanatları tanıtılırken, geleneksel üretim yöntemlerinin çevre dostu yönleri de ön plana çıkarıldı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, Antalya'da kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Konferans kapsamında 13 Kasım'da “Çin Köşesi”nde “Ekolojik Çevrenin Korunması ve Kırsal Kalkınma” temalı özel bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Çin'in Hebei eyaletine özgü geleneksel el sanatları sergilendi. Bitkisel boyama teknikleri ve Ding porseleni üzerine işlenen geleneksel desenler ziyaretçilere tanıtıldı.

3 BİN YILLIK BİTKİSEL BOYAMA GELENEĞİ

Etkinliğin öne çıkan çalışmalarından biri, bitkilerden elde edilen doğal boyalarla kumaşların renklendirilmesi oldu. Gaoyang Pamuklu Dokuma Müzesi Müdürü Duan Hui, bitkisel boyama sanatının köklü geçmişine dikkat çekti.

Duan Hui, bu kültürel mirasın yazılı kaynaklarda 3 bin, arkeolojik bulgularda ise 5 bin yıllık geçmişe dayandığını belirtti. Doğal boyaların kullanıldığı yöntemin geri dönüştürülebilir ve düşük karbonlu üretime imkân sağladığını ifade eden Duan, boyama sonrasında ortaya çıkan bitkisel atıkların biyolojik olarak parçalanabildiğini söyledi.

DİNG PORSELENİNDE ÇEVRE DOSTU ÜRETİM

Etkinlikte Hebei eyaletinin Quyang bölgesiyle özdeşleşen Ding porseleni üretim sanatı da tanıtıldı. Geleneksel yöntemde porselenler pişirilmeden önce özenle işlenerek çeşitli desenlerle süsleniyor.

Çinli sanat ve zanaat ustası Pang Yonghui, çevre dostu porselen üretimine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ürünlerinin kurşun ve kadmiyum gibi ağır metallerin salımı ile sır yüzeyinin sertliği bakımından Avrupa Birliği standartlarının üzerinde değerlere ulaştığını belirten Yonghui, porselenlerin temizliği için deterjan yerine ılık su kullanılmasının yeterli olduğunu söyledi.

GELENEKSEL KÜLTÜR VE YEŞİL DÖNÜŞÜM BİR ARADA

Etkinlikte sergilenen el sanatları, Çin'in kültürel mirasını koruma çalışmalarının yanı sıra doğal kaynakların korunması ve çevre dostu üretim yaklaşımını da gündeme taşıdı.

Ziyaretçiler, zanaatkârların üretim süreçlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Katılımcılardan biri, el işçiliğiyle üretilen porselen fincanın yapım sürecini etkileyici bulduğunu ve ürünü çok beğendiğini ifade etti.

Etkinlik aracılığıyla Çin'in geleneksel zanaatlarının modern üretim anlayışıyla buluşturulması ve yeşil dönüşüm çalışmalarının tanıtılması hedeflendi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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