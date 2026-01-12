Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesinin adalet arayışı sürüyor. Baba Nizamettin Kabaiş, dosyada ciddi eksiklikler olduğunu savunarak kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Kabaiş, Adalet Bakanlığı'ndan gelen davet üzerine yarın Ankara'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceklerini söyledi.

15 AYDIR SORULAR YANITSIZ

NTV'ye konuşan Nizamettin Kabaiş, Rojin'in ölümüne ilişkin 15 aydır birçok sorunun yanıtlanmadığını belirtti. Görüşme talebinin Adalet Bakanlığı'ndan gelmesinin aileyi umutlandırdığını ifade etti.

"İKİ ERKEĞE AİT DNA VAR" İDDİASI

Baba Kabaiş, dosyada çok sayıda delil bulunduğunu, bunların başında da kızının vücudunda tespit edildiğini söylediği iki erkeğe ait DNA'nın geldiğini dile getirdi. Kabaiş, delillerin yeniden ele alınmasını istedi.

GASSAL İLE KONUŞMASINI ANLATTI

Kızının ölüm nedeninin "suda boğulma" olmadığını savunan Kabaiş, "Boğazına zarar vermişler. Akciğerinde su yok" diyerek itirazını dile getirdi. 18 günlük kayıp sürecinde Rojin'in suda kalmadığını düşündüğünü belirten Kabaiş, cenazeyi gördüğünü ve gassalla konuştuğunu söyleyerek, "Abi 18 gün suda kalacak bir beden değil" sözlerini aktardı.

"SORUŞTURMA HIZLANDIRILSIN" TALEBİ

Aile, soruşturmanın hızlandırılmasını ve dosyadaki tüm delillerin yeniden değerlendirilmesini istiyor. Nizamettin Kabaiş, olayın aydınlatılmaması halinde Meclis'in kapısında oturacağını ve açlık grevine başlayacağını da söyledi.