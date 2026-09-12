Trump: Çinli otomobil üreticileri ABD'de fabrika açarsa karşı çıkmam

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'li yasa yapıcılar ve otomobil şirketlerinin yaygın muhalefetine rağmen Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de otomobil üretmesine karşı çıkmayacağını söyledi. Trump, Fox News'te The Ingraham Angle programında verdiği röportajda, 'Çin gelip burada kendi otomobillerini üretmek için fabrika açmak isterse buna tamamım' dedi.

Trump, Japonya'nın bunu yaptığını ancak Amerikalıları işe aldığını belirterek, önemli olanın bu olduğunu vurguladı. Çinli üreticilerin Meksika'da otomobil üretip ABD'ye göndermesini istemediğini ekledi. 'Çin otomobillerini kötülemiyorum' diyen Trump'a göre, ABD'li otomobil üreticileri iki hafta içinde Washington'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek olan Trump'tan Çinli üreticilerin ABD pazarına erişimine izin vermemesini istiyor.

Michigan Demokrat Senatörü Elissa Slotkin, Çarşamba günü Trump'ın daha büyük bir anlaşmanın parçası olarak Çin otomobillerinin ABD'de satılmasına izin vermeyi planladığına dair söylentiler olduğunu, bunun stratejik bir hata olacağını söyledi. Trump bu açıklamayı 'tamamen uydurma bir söylenti' olarak niteledi ve Çin araçlarını ABD'den uzak tuttuğunu savundu.

Eski Başkan Joe Biden yönetiminin 2025 başında getirdiği düzenleme, Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de yolcu aracı satmasını veya üretmesini fiilen yasaklıyor. Washington ayrıca Çin elektrikli araçlarına yüzde 100'ün üzerinde gümrük vergisi uyguluyor. Geçen hafta neredeyse tüm büyük otomobil üreticilerini temsil eden bir grup, Kongre'ye Çin araçlarını ABD pazarından kalıcı olarak men eden yasayı hızla geçirmesi çağrısında bulundu.

General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Honda, Stellantis ve diğerlerini temsil eden Alliance for Automotive Innovation, yasanın aralık sonuna kadar kabul edilmesini istedi. Grubun CEO'su John Bozzella, Kongre liderlerine yazdığı mektupta, 'Şu anda Çinli otomobil üreticileri, bağlantılı yazılım ve donanıma sahip sübvansiyonlu araçları dünyanın dört bir yanına damping yapıyor' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi