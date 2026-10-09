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Çin ile AB arasında hibrit araç mutabakatı: Elektrikli araç vergilerinde görüşmeler sürecek

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Çin ile AB arasında hibrit araç mutabakatı: Elektrikli araç vergilerinde görüşmeler sürecek
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Çin ve Avrupa Birliği, Pekin’deki ticaret görüşmelerinde hibrit araç ticaretinde mutabakata vardı. Nadir toprak elementi ihracatı, elektrikli araç vergileri ve gelecek toplantı takvimi de masadaydı.

Çin ile Avrupa Birliği, ikili ticaretteki gerilimi azaltma çabalarında önemli bir adım attı. Taraflar, hibrit araç ticaretinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla uyumlu bir mutabakata vardı. Nadir toprak elementleri ve elektrikli araçlara yönelik vergiler konusunda da karşılıklı adımlar atılacak.

Çin Ticaret Bakanlığı, Pekin’de yapılan görüşmelerin ardından cuma günü açıklama yaptı. Açıklamaya göre taraflar, yoğun müzakerelerin sonunda hibrit araç ticaretinde ortak bir zemine ulaştı.

Pekin’de kritik toplantı

Mutabakat, Çin-AB Ticaret ve Yatırım İstişare Mekanizması’nın ikinci düzenli toplantısında şekillendi. Toplantıya Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile AB Ticaretten Sorumlu Komiseri Maros Sefcovic katıldı. Bakanlığın yayımladığı ortak açıklamada, hibrit araç ticaretine ilişkin anlaşmanın DTÖ kurallarına uygun olacağı belirtildi.

Bazı ürünlerde gümrük vergisi indirimi araştırılacak

Taraflar, belirli ürünlerde gümrük vergilerinin düşürülmesi seçeneğini birlikte değerlendirmeyi kabul etti. AB’nin Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturması kapsamındaki fiyat taahhüdü süreçleri ve incelemeler de sürdürülecek. Yani elektrikli araç vergileri konusu kapanmadı, görüşmeler devam edecek.

Nadir toprak elementlerinde “yeşil kanal”

Çin, Avrupa’ya gönderilecek nadir toprak elementleri ve kalıcı mıknatıslar için ihracat lisanslarını “yeşil kanal” mekanizmasıyla kolaylaştıracak. AB ise çift kullanımlı ürünlerin Çin’e ihracatında öncelikli lisans dosyalarının çözümüne yardımcı olacak.

Özgür Umut Demirci
Özgür Umut Demirci
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