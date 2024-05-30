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Çin Filistin'i destekliyor mu? Çin, Filistin-İsrail savaşında kimi destekliyor?

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Filistin'i destekleyen ülkeler gündeme gelirken Çin, tam bağımsız Filistin devletinin kurulması için destek vereceğini açıkladı. İsrail Filistin savaşı hangi ülke kimi destekliyor? Çin, Filistin-İsrail savaşında kimi destekliyor? İsrail'in Gazze saldırılarında 7 ay geride kalırken binlerce masum sivil katledildi. Peki, Çin Filistin'i destekliyor mu?

Çin Filistin'i destekliyor mu? Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in, tam egemenlik sahibi bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını desteklediğini duyurdu. İsrail Filistin savaşı hangi ülke kimi destekliyor? Çin, Filistin-İsrail savaşında kimi destekliyor? Detaylar haberimizdedir…

ÇİN FİLİSTİN'İ DESTEKLİYOR MU?

Çin Lideri Şi Cinping, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansında konuştu. Gündeminde ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. Bölgede iki devletli çözüm çağrısı yapan Şi Cinping, Çin'in Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

"BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASINI DESTEKLİYORUZ"

Şi, "Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz. Bağısız Filistin devletinin BM'ye tam üyelik talebi yerine getirilmeli" ifadelerini kullanarak bölgedeki çatışmaların ardından yeniden yapılanmaya destek verme fikrini benimsediklerini söyledi. Bölgeye maddi destek sağlanacağını da belirten Şi, Gazze'ye yönelik acil insani yardıma destek olarak Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını belirtti.

Çin 2026 yılında gerçekleşecek ikinci Çin-Arap zirvesine ev sahipliği yapacak.

Çin Filistin'i destekliyor mu? Çin, Filistin-İsrail savaşında kimi destekliyor?

FİLİSTİN'İ HANGİ ÜLKELER DESTEKLİYOR?

İspanya, Norveç ve İrlanda geçtiğimiz günlerde, Gazze Şeridi ve Batı Şeria da dahil, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu. Atılan bu önemli adımın ardından Çin'in de Filistin'e destek açıklaması yapması dikkatlerden kaçmazken gözler şimdi diğer ülkelerin atacağı adımlarda.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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