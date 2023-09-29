Çin, Ay'a yerleşme planına hız verdi! İlk hedef mağaralar

Çin, Ay'da astronotların farklı tehlikelerden korunması ve üs inşa etmesi için ay mağaralarına yerleşme fikrini gündemine aldı. Uzay çalışmalarında hız kazanan Çin, 2024 yılında Ay'ın uzak tarafından örnekler toplayacak yeni bir keşif aracı gönderecek. Keşif çalışmalarının yanı sıra güvenli bir üs inşa edilmesi hedefleniyor.

Ay yüzeyinde bulunan mağaralar, Ay'da yanardağlar aktifken oluşan lav tüpleri özelliği taşıyor. Doğal barınaklar olarak bilinen bu yerler Ay üsleri olarak hizmet verebilir. Ay yüzeyindeki çukurların 222 metreye kadar uzandığı düşünülüyor.

Universetoday'in kaleme aldığı ve Tahsin Erkin Erk'in çevirdiği makaleye göre, Ay'da astronotların farklı tehlikelerden korunması gerekecek. Astronotlar, kozmik ve güneş radyasyonu, göktaşları, şiddetli sıcaklık değişimleriyle mücadele edecek.

2009'da NASA'nın Ay Yörünge Keşif Aracı'nın (LRO) kameraları, Ay'ın Marius Hills bölgesinde bir lav tüpünün görüntüsünü yakalamıştı. Ay yüzeyinde akan lavların soğumasının ürünü olan bu yapıların içindeki volkanizmanın ne zaman sona erdiği bilinmiyor.

ÇİN GÖZÜNÜ MAĞARALARA DİKTİ

Ay yüzeyinde sıcaklıklar 127 santigrat derece ile -173 °C arasında değişiyor. Bu aşırı değişimler ve zorlu koşullar, ay yüzeyinde üs inşası için çalışmayı ve ekipmanların tasarlanmasını zorlaştırıyor.

Asya devi Çin ise çözümü lav tüplerinde buldu. Eski ve el değmemiş durumda olduğu düşünülen lav tüplerine üs kurulması hedefleniyor. Lav tüplerinin, Ay'ın başka hiçbir yerinde bulunamayan doğal, sabit sıcaklıkta bir ortam sağlayacağı düşünülüyor. Astronotlar, Ay yüzeyinde dünyadan 150 kat daha etkili olan ölümcül radyasyondan da korunabilir.

Çin'de yakın zamanda düzenlenen bir konferansta, Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi'nden Zhang Chongfeng, lav tüplerinin yeraltı dünyasına ilişkin bir çalışma sunmuştu. Çinli araştırmacılar, Çin lav tüplerinin Ay'da nasıl kullanılacağını anlamak için saha çalışması yapmıştı. Çin, keşfi kolay olduğu düşünülen Huzur Denizi ve Bereket Denizi lav tüplerine öncelik verecek.

Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin önde gelen bilim adamlarından Ding Lieyun da "Sonunda, Dünya'nın ötesinde bir yaşam alanı inşa etmek, yalnızca tüm insanlığın uzay araştırmaları arayışı için değil, aynı zamanda Çin'in bir uzay gücü olarak stratejik ihtiyaçları için de hayati önem taşıyor. " demişti. Görünüşe göre Çin, Ay'da üs kurma fikri için yakın zamanda somut adımlar atacak.

KARANLIK YÜZEY KEŞFEDİLECEK

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang'e-6 isimli uzay aracını 2024 yılında Ay'a fırlatacağını duyurdu. Ay keşif programına göre Chang'e-6 görevi, Ay'ın uzak tarafından örnekler toplamak olacak.

Çin'in yeni geliştirdiği röle uydusu Queqiao-2'yi (Saksağan Köprüsü-2) ise Ay'ın uzak tarafı ile Dünya arasındaki iletişimi desteklemek üzere 2024 yılının ilk yarısında fırlatılacak.

Tüm bu hazırlıklar, Ay'ın karanlık tarafını keşfetmeye yönelik çalışmaların hız kazandığına işaret ediyor. Kimbilir, günün birinde bilim kurgu filmleri gerçek olur ve uzayda üsler inşa edilmeye başlanır.

Kaynak: Universetoday

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