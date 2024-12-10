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Cilvegözü Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu?

Cilvegözü Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu?
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Cilvegözü Sınır Kapısı'nın nerede olduğu ve önemi birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye ile Suriye arasında stratejik bir geçiş noktası olan bu sınır kapısı, özellikle ticaret ve insani yardım faaliyetleri açısından büyük bir rol oynuyor. Peki, Cilvegözü Sınır Kapısı nerede ve neden bu kadar önemli? İşte detaylar...

Cilvegözü Sınır Kapısı, Türkiye'nin Suriye ile olan güney sınırında önemli bir geçiş noktasıdır. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yer alan Cilvegözü Sınır Kapısı, hem ticari faaliyetler hem de insani yardımlar açısından stratejik bir öneme sahiptir. Özellikle son dönemde, Suriyelilerin ülkelerine dönüş yapıp yapmadığı gibi sorular gündemde yer alıyor. Peki, Cilvegözü Sınır Kapısı nerede ve Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu? Detaylar haberimizde...

CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI NEREDE?

Cilvegözü Sınır Kapısı, Türkiye'nin Hatay iline bağlı Reyhanlı ilçesinin yaklaşık 5 kilometre güneyinde bulunuyor. Suriye ile Türkiye arasındaki ticaretin ana yollarından biri olan bu kapı, aynı zamanda insani yardım taşımacılığında da kritik bir rol üstleniyor. Suriye'deki Bab al-Hawa Sınır Kapısı ile bağlantılı olan bu noktadan günlük olarak yüzlerce araç giriş çıkış yapıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu?

SURİYELİLER ÜLKELERİNE DÖNÜYOR MU?

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından Esad rejiminin yıkılmasıyla, Suriyeli vatandaşlar yurtlarına dönmeye başladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısına sabahın ilk saatleriyle çok sayıda Suriyeli vatandaş geldi. Kucaklarında bebekleri, valizleri, sırtlarına aldıkları eşyalar ile gümrük kapısına gelen Suriyeliler yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu?

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