Çiğdem Turan kimdir? Güllü'nün en yakın arkadaşı Çiğdem Turan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Çiğdem Turan kimdir? Güllü'nün en yakın arkadaşı Çiğdem Turan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Güllü'nün hayatında önemli bir yere sahip olan Çiğdem Turan, hem yakın dostluğu hem de sosyal çevresiyle gündeme gelen bir isim. Peki, Çiğdem Turan kimdir? Güllü'nün en yakın arkadaşı Çiğdem Turan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Güllü'nün yakın çevresinde sıkça adı geçen isimlerden biri olan Çiğdem Turan, hayatı ve kariyeriyle merak edilen bir isim. Uzun yıllardır Güllü ile samimi bir arkadaşlık bağı bulunan Turan, sosyal yaşamda ve özel hayatında sakin bir profil çizen kişiler arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜLLÜ KİMDİR?

Güllü, Türkiye'de tanınan bir isim olarak özellikle medyada ve sosyal yaşamda gündeme gelen bir kişi olarak biliniyor. Ölümü ve çevresinde yaşanan gelişmelerle kamuoyunun ilgisini çeken Güllü, özel yaşamı ve aile bağlarıyla da dikkat çekmişti. Ölümünden sonra adli süreçler ve toksikoloji raporlarıyla gündemdeki yerini koruyan Güllü, hayatı boyunca ailesiyle yakın ilişkiler içinde olmuş ve özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak tutmayı tercih etmişti.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU MU?

Güllü'nün ölüm nedeni uzun süre gizemini korudu. Son Adli Tıp raporuna göre, yüksek alkol etkisi altında dengesini kaybederek kazara düşme ihtimali öne çıkıyor. Raporda, kanında 3,53 promil etanol ve göz içi sıvısında 343 mg/dl etanol tespit edildi. Ayrıca, reçeteli anksiyete ilacı ve mide koruyucu düşük dozda, idrarda ise ağrı kesici bulundu; iç organ ve mide muhtevasında toksik bir maddeye rastlanmadı. Bulgular, ölümün intihar veya zehirlenme kaynaklı olmadığını, kaza ihtimalini güçlendirdi.

GÜLLÜ'NÜN ADLİ TIP RAPORUNDAN ÇIKANLAR

Adli Tıp raporu, kapsamlı toksikoloji incelemeleri içeriyor. Raporda;

  • Kanda ve göz içi sıvısında alkol oranı,
  • İdrar ve iç organ örneklerinde toksik madde taraması,
  • Sistematik toksikolojik analizler

yer alıyor. Sonuçta, herhangi bir uyuşturucu veya zehirleyici maddeye rastlanmadı. Bu veriler, Güllü'nün yüksek alkol etkisi altında dengesini kaybederek kazara düştüğü ihtimalini destekliyor.

GÜLLÜ İNTİHAR MI ETTİ?

Ölümle ilgili en çok tartışılan konulardan biri intihar ihtimaliydi. Ancak toksikoloji ve rapor verileri, intihar ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Alkol seviyesinin yüksekliği ve kullanılan ilaçlar göz önünde bulundurulduğunda, ölümün kazara düşme sonucu gerçekleşmiş olabileceği vurgulanıyor. Ailenin avukatı Rahmi Çelik, raporun kazaya işaret ettiğini açıklayarak spekülasyonları da yanıtladı.

GÜLLÜ KAZA SONUCU MU ÖLDÜ?

Güllü'nün düşerek hayatını kaybetme olasılığı güçlü biçimde destekleniyor. Kızı Tuğyan Ülkem'in ifadelerine göre, olay günü annesiyle vakit geçirmiş ve alkol aldığını gözlemlemiş. Raporda belirtilen 3,53 promil alkol, ciddi denge kaybına yol açabilecek bir seviyedir. Bu veriler, ölümün kaza sonucu gerçekleştiğini ortaya koyuyor ve Güllü'nün yaşamını kazara kaybettiğini gösteriyor.

Sahra Arslan
