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Ankara Çankaya'da spor salonunda silahlı kavga görüntüleri çıktı; 1 ölü, 1 yaralı

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Ankara Çankaya'da spor salonunda silahlı kavga görüntüleri çıktı; 1 ölü, 1 yaralı
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Ankara Çankaya Kızılırmak Mahallesi'nde dün akşam spor salonunun devri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; polis, olayda yara almayan şüpheliler ile karşı taraftan bir kişiyi gözaltına aldı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde dün 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızılırmak Mahallesi 1450'nci Sokak'ta meydana geldi. Spor salonunun devri nedeniyle aralarında alacak meselesi bulunan iki grup telefonda tartıştı. Bunun üzerine Taner Aksoy (37), Kenan B. (31) ve Bahattin Ş. (37) spor salonuna geldi. Salonun yeni sahibi Halil T. (41) tabancayla araçtan inen 3 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Diğer taraf da tabancayla ateş açarak karşılık verdi. Taner Aksoy hayatını kaybederken, Kenan B. ise yaralandı.

Olayın, spor salonunun güvenlik kamerası yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Taner Aksoy ve beraberindekilerin otomobille spor salonuna geldiği ve bunun üzerine Halit T.'nin park halindeki cipin arka koltuğundan aldığı pompalı tüfekle ateş açtığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri, olayda yara almayan Halil T. ve Emircan İ. ile karşı taraftan Bahattin Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 3 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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