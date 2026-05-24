CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere sert tepki

CHP’de mutlak butlan tartışmaları sürerken genel merkez önünde tansiyon yükseldi. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren vekillere sert sözlerle yüklendi. Kayışoğlu, “Bir milletvekili koltuğu için Erdoğan’ı yeniden oraya oturtacaksınız” diyerek tepki gösterdi. Yaşanan sert tartışma, CHP’de kurultay süreci ve yönetim krizi nedeniyle parti içindeki gerilimin giderek büyüdüğünü gözler önüne serdi.

CHP’de mutlak butlan tartışmaları sürerken parti genel merkezi önünde tansiyon yükseldi. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdiği belirtilen bazı milletvekillerine sert sözlerle yüklendi.

“BİR KOLTUK İÇİN ERDOĞAN’I YENİDEN ORAYA OTURTACAKSINIZ”

Genel merkez önündeki gerginlik sırasında konuşan Kayışoğlu, parti içindeki tartışmaların iktidarın işine yaradığını savundu.

Kayışoğlu, “Ahlaksızlar! Erdoğan’ı yeniden koltuğa oturtmak için yapıyorsunuz! Bir milletvekili koltuğu için Erdoğan’ı yeniden oraya oturtacaksınız! Vicdansızlar, reziller” ifadelerini kullandı. Söz konusu çıkışın ardından genel merkez önünde kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi.

CHP’DE KRİZ DERİNLEŞİYOR

Parti kulislerinde mutlak butlan tartışmaları, olağanüstü kurultay süreci ve yönetim krizine ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor.

Özgür Özel cephesinin parti yönetimini bırakmama konusunda kararlı olduğu belirtilirken, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerle yaşanan gerilimin her geçen gün arttığı yorumları yapılıyor.

GÖZLER KURULTAY SÜRECİNDE

CHP’de önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler merakla beklenirken, parti içinde karşılıklı açıklamaların ve sert çıkışların devam etmesi bekleniyor. Yaşanan son tartışma, CHP’deki iç krizin yalnızca siyasi değil, duygusal gerilime de dönüştüğünü ortaya koydu.

