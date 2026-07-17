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CHP'li belediye başkanı AK Partili meclis üyesinin üzerine yürüdü

CHP'li belediye başkanı AK Partili meclis üyesinin üzerine yürüdü Haber Videosunu İzle
CHP'li belediye başkanı AK Partili meclis üyesinin üzerine yürüdü
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Mersin'de Toroslar Belediyesinin temmuz ayı Meclis Toplantısı'nda yaşanan gerginliğe ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın oturumu sonlandırmasının ardından AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özkan'ın üzerine yürüdüğü anlar yer aldı. Yaşanan arbede anları da saniye saniye görüntülendi.

Mersin'de 1 Temmuz'da gerçekleştirilen Toroslar Belediyesinin temmuz ayı Meclis Toplantısı'nın dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özkan'ın belediyenin doğrudan temin ihaleleri, belediye uygulamaları ve işten çıkarma iddialarına ilişkin eleştirilerde bulunması üzerine Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile arasında sözlü tartışma yaşandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: CHP'Lİ BAŞKAN, AK PARTİLİ ÜYENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ 

Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldız, Özkan'ın mikrofonunu kapatıp, "Sen kimsin otur, terbiyesiz adam sus" şeklinde bağırdıktan sonra meclisi sonlandırdığını söyledi. Meclis Toplantısı'nda yaşanan gerginliğe ilişkin ise görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde, oturumun sona ermesinin ardından Başkan Yıldız'ın kürsüden inerek yerinde oturan AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Özkan'ın üzerine yürüdüğü, araya girenlerin müdahalesiyle tarafların ayrıldığı görüldü. 

Olay sırasında salonda kısa süreli arbede yaşanırken, bir kadın belediye personelinin toplantıyı yayınlayan yerel kameranın objektifini eliyle kapatarak yayını sonlandırması dikkat çekti. Kamera kayıtlarında ayrıca yaşananları cep telefonu ile görüntülemek isteyen gazeteci Meclis Üyesi Vahap Şehitoğlu'nun DEM Partili bazı meclis üyelerince engellenmeye çalışıldığı ve arbede yaşandığı görüldü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan, olayın ardından AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Özkan'ın Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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