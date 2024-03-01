CHP, Mert Fırat'a adaylık teklifi mi götürdü? Mert Fırat'ın cevabı ne oldu?

CHP lideri Özgür Özel, Tv100 yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel, Hatay'da adaylık tartışması hakkında, "Mert Fırat ile konuştuk, ankete koyalım mı dedik, istemedi. Haluk Levent de değerlendirdi 'olmaz' dedi. CHP, Mert Fırat'a teklif mi götürdü? Mert Fırat'ın cevabı ne oldu? Detaylar haberimizde...

CHP, MERT FIRAT'A ADAYLIK TEKLİFİ Mİ GÖTÜRDÜ?

İki ayda bir yapılıyor ya parti meclisi, biz şu ana kadar 3 ayda 13 parti meclisi yaptık. O kadar demokratik bir kanalı işletmeye çalışıyorum. Bu arkadaşlardan kimi çok farklı isimler, mesela Mert Fırat dediler. Mert Fırat ile de konuştuk, 'Seni ankete koyalım mı?' diye sorduk. Çok tatlıdır Mert, Hataylı. Mert dedi ki 'Abi 30 günde 28 gün turnem var, ne anketi?' Haluk Bey de değerlendirmiş, 'Olmaz' demiş. Resmi bir teklif götürmedik ama parti meclis üyemiz veya MYK olur alıp da bize söyleseydi ankete koyacaktık" diye konuştu.

MERT FIRAT'IN CEVABI NE OLDU?

CHP lideri Özgür Özel, konuk olduğu bir yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, Hatay'da adaylık tartışması hakkında, "Mert Fırat ile konuştuk, ankete koyalım mı dedik, istemedi. Haluk Levent de değerlendirdi 'olmaz' dedi.' ifadelerini kullandı.