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CHP Malatya İl Başkanlığı karıştı

CHP Malatya İl Başkanlığı karıştı Haber Videosunu İzle
CHP Malatya İl Başkanlığı karıştı
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CHP Malatya İl Başkanlığına Hakan Satılmış'ın atanması sonrasında parti binası önünde bir araya gelen grup slogan attı. Gençlik kolları üyeleri, il binasına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde, "hain" yazan afişleri astı.

  • CHP Malatya İl Başkanlığına Hakan Satılmış atandı.
  • Protestocular, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının olduğu 'Hain' yazılı afiş astı.
  • Görevden alınan İl Başkanı Barış Yıldız, binaya çilingirle girildiğini ve hukuksuzluk olduğunu iddia etti.

Malatya'da bir grup CHP'li, partideki görev değişikliklerini protesto etti.

"HAİN" YAZAN AFİŞİ ASTILAR

CHP Malatya İl Başkanlığına Hakan Satılmış'ın atanması sonrasında parti binası önünde bir araya gelen grup slogan attı. CHP İl Başkanlığı binasına giren Gençlik Kolları üyeleri, binanın dış cephesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Hain" yazan afiş astı.

Bazı ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu partililer, binaya girmek isteyince polis ekipleriyle kısa süreli gerginlik yaşandı.

POLİS İZİN VERMEDİ

Polis, gruptakilerin içeriye girmesine izin vermedi, Gençlik Kolları üyelerini de binadan çıkardı. Parti binası önünde açıklama yapan ve CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığı görevinden alınan Barış Yıldız, il başkanlığı binasına gece saatlerinde çilingir yardımıyla girildiğini iddia etti.

Yıldız, herhangi bir mahkeme kararı ya da resmi tebligat olmadan binaya girildiğini öne sürerek, parti içinde hukuksuzluk yaşandığını savundu. CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakkı Ayaz ise mevcut ilçe başkanlarının görevlerinin sürdüğünü belirterek, parti binasına girerek görevlerinin başına dönmek istediklerini söyledi.

CHP Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy da görevden alınmadıklarını savunarak, ilçe başkanlarının kendi katlarına çıkıp çalışmalarını sürdürmek istediğini ifade etti. Bir süre parti binası önünde bekleyen grup, daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA
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