CHP kurultay davası mahkeme kararı SON DAKİKA! CHP Kurultay davası ne oldu? Mutlan Butlan çıktı mı?

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38'inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan "mutlak butlan" davasında kararını açıkladı. Mahkeme, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı davada, kurultayların geçersiz sayılması yönündeki talepleri sonucu açıklandı! Peki, CHP kurultay davası sonuçları ne oldu, karar açıklandı mı? Mutlan Butlan çıktı mı? CHP kurultay davası mahkeme kararı SON DAKİKA!

CHP KURULTAY DAVA SONUÇLARI NE OLDU? MUTLAK BUTLAK ÇIKTI MI?

CHP kurultay davasının sonuçları, mahkemenin kurultayları iptal talebini reddetmesiyle netleşti. Mahkeme, davacıların "usulsüzlük" iddialarını ve kurultayların "mutlak butlan" ile geçersiz sayılması yönündeki taleplerini kabul etmedi.

Davaya konu olan kurultaylar şunlardı:

38'inci Olağan Kurultay: 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirildi.

21'inci Olağanüstü Kurultay: 6 Nisan 2025'te yapıldı.

Davacılar, kurultaylarda alınan kararların yok hükmünde sayılması gerektiğini iddia etmişti. Mahkeme, yapılan tüm işlemlerin hukuka uygun olduğu ve kurultayların geçerliliğini koruduğu sonucuna vardı.

CHP KURULTAY DAVASI SONUÇLARI KARAR AÇIKLANDI MI?

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki CHP kurultay davasında karar resmen açıklandı. Mahkeme, baştan sona titiz bir şekilde yürütülen inceleme sonucunda, CHP kurultaylarının iptaline ilişkin talebin reddine hükmetti.

Kararın açıklanmasıyla birlikte CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamalarda, partinin hukuki sürecin tamamlanmasından memnuniyet duyduğu vurgulandı. Parti yönetimi, kurultayların geçerliliğinin tescillenmesinin, demokratik süreçlerin korunması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

ERTELENEN CHP KURULTAY İPTAL DAVASI SONUCU NE OLDU?

Ertelenen davalar da dahil olmak üzere CHP kurultaylarına ilişkin tüm iptal başvuruları, mahkeme tarafından incelendi ve sonuçları netleşti. Mahkeme, ertelenen duruşmalar sonrasında da kurultayların iptali yönündeki talepleri reddetti.

Bu karar, CHP içindeki delegeler ve parti yönetimi açısından hukuki belirsizliği sona erdirdi. Sürecin sonunda, CHP'nin 38'inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultaylarının kararları, resmi olarak geçerli sayıldı.