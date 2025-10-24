Haberler

CHP kurultay davası mahkeme kararı SON DAKİKA! CHP Kurultay davası ne oldu? Mutlan Butlan çıktı mı?

CHP kurultay davası mahkeme kararı SON DAKİKA! CHP Kurultay davası ne oldu? Mutlan Butlan çıktı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) uzun süredir gündemde olan kurultay davası ile ilgili mahkeme kararı sonunda açıklandı. CHP kurultay davası sonuçları ve mahkemenin verdiği karar merakla bekleniyordu. Peki, CHP kurultay davası sonuçları ne oldu, karar açıklandı mı? Mutlan Butlan çıktı mı? CHP kurultay davası mahkeme kararı haberimizde!

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38'inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan "mutlak butlan" davasında kararını açıkladı. Mahkeme, eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı davada, kurultayların geçersiz sayılması yönündeki talepleri sonucu açıklandı! Peki, CHP kurultay davası sonuçları ne oldu, karar açıklandı mı? Mutlan Butlan çıktı mı? CHP kurultay davası mahkeme kararı SON DAKİKA!

CHP KURULTAY DAVA SONUÇLARI NE OLDU? MUTLAK BUTLAK ÇIKTI MI?

CHP kurultay davasının sonuçları, mahkemenin kurultayları iptal talebini reddetmesiyle netleşti. Mahkeme, davacıların "usulsüzlük" iddialarını ve kurultayların "mutlak butlan" ile geçersiz sayılması yönündeki taleplerini kabul etmedi.

Davaya konu olan kurultaylar şunlardı:

38'inci Olağan Kurultay: 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirildi.

21'inci Olağanüstü Kurultay: 6 Nisan 2025'te yapıldı.

Davacılar, kurultaylarda alınan kararların yok hükmünde sayılması gerektiğini iddia etmişti. Mahkeme, yapılan tüm işlemlerin hukuka uygun olduğu ve kurultayların geçerliliğini koruduğu sonucuna vardı.

CHP kurultay davası mahkeme kararı SON DAKİKA! CHP Kurultay davası sonuçları ne oldu? Mutlan Butlan çıktı mı?

CHP KURULTAY DAVASI SONUÇLARI KARAR AÇIKLANDI MI?

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki CHP kurultay davasında karar resmen açıklandı. Mahkeme, baştan sona titiz bir şekilde yürütülen inceleme sonucunda, CHP kurultaylarının iptaline ilişkin talebin reddine hükmetti.

Kararın açıklanmasıyla birlikte CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamalarda, partinin hukuki sürecin tamamlanmasından memnuniyet duyduğu vurgulandı. Parti yönetimi, kurultayların geçerliliğinin tescillenmesinin, demokratik süreçlerin korunması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

ERTELENEN CHP KURULTAY İPTAL DAVASI SONUCU NE OLDU?

Ertelenen davalar da dahil olmak üzere CHP kurultaylarına ilişkin tüm iptal başvuruları, mahkeme tarafından incelendi ve sonuçları netleşti. Mahkeme, ertelenen duruşmalar sonrasında da kurultayların iptali yönündeki talepleri reddetti.

Bu karar, CHP içindeki delegeler ve parti yönetimi açısından hukuki belirsizliği sona erdirdi. Sürecin sonunda, CHP'nin 38'inci Olağan ve 21'inci Olağanüstü Kurultaylarının kararları, resmi olarak geçerli sayıldı.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.