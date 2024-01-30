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CHP İzmir adayı kim oldu, belli oldu mu? (AÇIKLANDI)

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CHP İzmir adayı belli oldu mu merak ediliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir adayı belli oldu. Peki, CHP İzmir adayı kim oldu? İşte CHP'nin İzmir adayı ve detaylar...

CHP İzmir adayı kim oldu? CHP İzmir adayı belli oldu mu merak ediliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir adayı belli oldu. Peki, CHP İzmir adayı kim oldu? İşte CHP'nin İzmir adayı ve detaylar haberimizde...

CHP İZMİR ADAYI KİM OLDU?

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde görüştüğü İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı ve halihazırda Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a "İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığınızı uygun gördük." dedi. CHP Parti Meclisi ise Cemil Tugay'ın adaylığını onayladı.

CHP LİDERİ ÖZEL, CEMİL TUGAY'LA GENEL MERKEZ'DE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK toplantısı öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi için adı aday olarak geçen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya gelmişti. Özel ile Tugay dün de görüşmüştü.

CHP İzmir adayı kim oldu, belli oldu mu? (AÇIKLANDI)

CEMİL TUGAY KİMDİR?

Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van'da dünyaya geldi. İzmir İnönü Lisesi'nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu. 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Çorum ve Tire'de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.

1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktorluğunu aldı. 1997'de ABD, Cleveland Clinic'te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı. Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.

2009 yılında Karşıyaka'da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak'ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı. Evli, 2'si kız biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

Kaynak: SonDakika.com / Gündem

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