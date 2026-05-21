CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu'nun o sözleri yeniden gündemde

MAHKEMEDEN KRİTİK KARAR ÇIKTI

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi “mutlak butlan” kararı verdi. Kararla birlikte kurultayın iptaline ve eski yönetimin yeniden göreve dönmesine hükmedildi.

“BEN KEMAL GELİYORUM” YENİDEN GÜNDEM OLDU

Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmişte sık sık kullandığı, "Ben Kemal, geliyorum" ifadeleri yeniden gündeme taşındı. Söz konusu ifade kısa sürede siyaset kulislerinde ve kamuoyunda en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

BUTLAN KARARININ GEREKÇELERİ

1- Delege iradesinin fesada uğratıldığı kanaatine varıldı.

Dosyada yer alan ceza soruşturmaları, iddianameler, tanık beyanları, MASAK raporu, kurum yazışmaları ve fezlekeler birlikte değerlendirilerek bazı delegelerin oy tercihlerinin menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği tespit edildi.

2- Para, iş, adaylık ve başka menfaat vaatler belirleyici görüldü.

Kurultayda ve İstanbul İl Kongresi’nde bazı delegelere para verildiği, belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu, adaylık/siyasi görev taahhüt edildiği, alışveriş kartı gibi menfaatler sağlandığı karar gerekçesine esas alındı.

3- Oyların denetlendiği ve gizli iradenin zedelendiği değerlendirildi.

Bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip göndermelerinin istendiği, seçim iradesinin serbestçe oluşmadığı yönünde önemli bir unsur sayıldı.

4- Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiği kabul edildi.

Anayasa’nın 69. maddesi ile Siyasi Partiler Kanunu’nun 4 ve 93. maddeleri uyarınca siyasi partilerin organ seçimlerinin demokrasi esaslarına, tüzüğe ve üyeler arası eşitlik ilkesine uygun olması gerektiği vurgulandı.

5- Kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunduğu sonucuna ulaşıldı.

Kararda, kurultay ve kongredeki iddia edilen usulsüzlüklerin sadece basit iptal sebebi değil, kamu düzeni ve emredici hukuk kurallarına aykırılık oluşturduğu belirtilerek kesin hükümsüzlük değerlendirmesi yapıldı.

6- Sonradan yapılan olağanüstü kurultayların sakatlığı gidermediği kabul edildi.

4-5 Kasım 2023 Kurultayı mutlak butlanla sakat sayıldığı için, bu kurultaydan sonra yapılan olağan ve olağanüstü kurultayların da hukuki dayanağının kalmadığı sonucuna varıldı.

7- İlk derece mahkemesinin “dava konusuz kaldı” yaklaşımı isabetli bulunmadı.

İstinaf kararına göre sonradan yapılan kurultaylar, önceki kurultaydaki mutlak butlan durumunu ortadan kaldırmadı; bu nedenle hukuki yararın devam ettiği kabul edildi.

8- Önceki yönetime dönüş sonucu bağlandı.

Kurultay yapıldığı tarihten itibaren iptal edilince, 4-5 Kasım 2023 öncesi duruma dönülmesine; Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının göreve devam etmesine karar verildi.

TÜM VEKİLLER ACİLEN GENEL MERKEZE ÇAĞRILDI

Mahkeme kararının ardından Özgür Özel yönetiminin ilk hamlesi de belli oldu. Özel, tüm milletvekillerini acil olarak CHP Genel Merkezine çağırdı. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da kararı değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı.

KURULTAY HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegeler, kurultayın “mutlak butlanla batıl olduğunun” tespiti için dava açmıştı. Davada, Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması ile Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki kurulların yeniden göreve döndürülmesi talep edilmişti.