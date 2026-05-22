CHP Genel Merkezi'nde tarihe geçen fotoğraf

CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından parti genel merkezinde hareketlilik sürüyor. CHP yönetimi, olası polis ve TOMA girişlerini engellemek amacıyla genel merkezin ana girişine iki parti otobüsü çekti.

  • CHP Genel Merkezi'nin ana giriş kapısına iki parti otobüsü park edildi.
  • Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP yönetimi kararı tanımadığını açıkladı.
  • Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin göreve dönmesinin önü açıldı.

CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından parti genel merkezinde hareketlilik sürüyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kararı sonrası CHP yönetimi peş peşe kritik toplantılar yaparken, genel merkez önünde alınan önlemler dikkat çekti.

PARTİ GENEL MERKEZİ ÖNÜNE OTOBÜS ÇEKİLDİ

CHP Genel Merkezi’nin ana giriş kapısına iki parti otobüsü park edildi. Parti yönetiminin, olası polis ve TOMA girişlerini engellemek amacıyla bu adımı attığı öğrenildi.

Otobüslerin genel merkezin girişini tamamen kapatacak şekilde konumlandırılması dikkat çekerken, bina çevresinde güvenlik hareketliliğinin arttığı görüldü.

MYK YENİDEN TOPLANDI

Kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu’nu yeniden olağanüstü toplantıya çağırdı. Özel’in ayrıca CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla da kritik bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

CHP yönetimi, mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararını tanımadığını açıklarken, parti içinde “kurultay iradesi” vurgusu öne çıkıyor.

PARTİ İÇİNDE GERİLİM YÜKSELİYOR

Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin yeniden göreve dönmesinin önü açılırken, CHP içinde tansiyon yükseldi. Çok sayıda partili isim Özgür Özel’e destek açıklaması yaparken, bazı eski yöneticiler mahkeme kararıyla eski görevlerine dönmeyi kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Öte yandan CHP Genel Merkezi çevresindeki hareketlilik sürerken, parti tabanının da gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com
