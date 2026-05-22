Aykut Kocaman'ı kızdıran soru

Aykut Kocaman, “savunma futbolu” eleştirilerine sert yanıt verdi. Tecrübeli teknik adam, modern futbolda hücum ve savunmanın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.

Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın teknik direktör adayları arasında yer alan Aykut Kocaman, katıldığı panelde yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Tecrübeli teknik adam özellikle “savunma futbolu” eleştirilerine verdiği yanıtla dikkat çekti.

“GALATASARAY’A GİTMEM İMKANSIZ”

Panelde kendisine yöneltilen “Galatasaray’dan teklif gelirse kabul eder misiniz?” sorusuna yanıt veren Aykut Kocaman, net konuştu. Tecrübeli teknik adam, “İnsanların gönülden aidiyet duydukları yerde olamıyorsa mesleğini başka yerde yapmasını doğal buluyordum. Ancak 3 Temmuz süreci, başta benim için bunu olanaksız hale soktu. Dolayısıyla imkansız” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA FUTBOLU ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ

Aykut Kocaman, yıllardır hakkında yapılan “defansif futbol” eleştirilerine de cevap verdi. Deneyimli çalıştırıcı, “Hayatta en zor şey, anlamak istemeyene bir şey anlatmaya çalışmaktır” diyerek sözlerine başladı.

“SAVUNMA HÜCUMDAN BAŞLAR”

Modern futbolda hücum ve savunmanın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyleyen Kocaman, “Savunma hücumdan başlar. Hücum da savunmadan başlar. İkisi birbirinden ayrılmaz” dedi.

PSG VE ARSENAL ÖRNEĞİ VERDİ

Aykut Kocaman açıklamasında Avrupa’nın dev kulüplerini örnek gösterdi. Tecrübeli teknik adam, “PSG, Bayern Münih, Arsenal gibi dünyanın en iyi takımları topu rakipten en kısa sürede almaya çalışıyor. Bunu organize saha planlaması ve yüksek şiddetli baskıyla yapıyorlar. Bu da işin savunma tarafıdır” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İDDİALARI GÜNDEMDE

Aykut Kocaman’ın adı son günlerde yeniden Fenerbahçe ile anılıyor. Aziz Yıldırım’ın yerli teknik direktör adayları arasında tecrübeli çalıştırıcının da bulunduğu öne sürülüyor.

Alper Kızıltepe
