Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, partisinin MYK'sını yeniden toplantıya çağırdı. Özel, saat 11.00'de de CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile görüşecek.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP kurultayına ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararı siyaset gündemini sarsarken, CHP’de hareketli saatler yaşanıyor. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski yönetimin yeniden göreve dönmesinin önü açıldı.

Kararın ardından CHP yönetimi ilk açıklamasında “Kararı tanımıyoruz” mesajı verdi. CHP Merkez Yönetim Kurulu dün gece olağanüstü toplanırken, parti içinde peş peşe kritik görüşmeler yapılmaya başlandı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN İLK MESAJ: HAYIRLI OLSUN

Kararın ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk açıklamasının “Hayırlı olsun” olduğu öğrenildi. Bu açıklama parti kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

ÖZGÜR ÖZEL MYK’YI YENİDEN TOPLUYOR

Yaşanan gelişmeler sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den yeni bir hamle geldi. Özel’in partisinin MYK’sını yeniden toplantıya çağırdığı öğrenildi.

CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARIYLA KRİTİK GÖRÜŞME

Özgür Özel’in saat 11.00’de CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla da bir araya geleceği bildirildi. Görüşmede mahkeme kararının siyasi ve hukuki sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline karar verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu, PM ve YDK üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini de kararlaştırdı. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı.

MAHKEME KARARINDA NE DENİLDİ?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararında, "Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen genel başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine ve görev iadelerine" ifadesine yer verildi. 

