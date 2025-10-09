CHP Espressolab'i boykot listesinden çıkardı mı? CHP Espressolab'i boykot listesinden neden çıkardı?

Türkiye siyasetinde ve sosyal medyada uzun süredir gündem olan "boykot listesi" tartışmalarına yeni bir sayfa eklendi. CHP'nin her hafta farklı illerde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 60'ıncısı İstanbul Şişli'de gerçekleştirildi. Mitingde öne çıkan konulardan biri de, boykot listesinde yer alan kahve zinciri Espressolab oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yapılan görüşmeler sonucunda Espressolab'in listeden çıkarıldığını açıkladı. Peki, CHP Espressolab'i boykot listesinden neden çıkardı? Detaylar haberimizde...

CHP, ESPRESSOLAB'İ BOYKOT LİSTESİNDEN ÇIKARDI MI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli mitinginde boykot listesiyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. Özel, uzun süredir tartışma konusu olan Espressolab'in, kurumsal boykot listesinden çıkarıldığını açıkladı. Özel, yapılan görüşmelerin ardından markanın, üniversite şubelerinden elde ettiği kazancı insani yardım amaçlı kurulan 19 Mart Fonu'na aktaracağını duyurdu.

Bu gelişme, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Özellikle gençler ve öğrenciler arasında yoğun şekilde tartışılan boykot süreci, markanın aldığı sorumlu tavırla farklı bir boyut kazandı. Özel'in açıklamasına göre, Espressolab kampüslerdeki fiyatları düşürdü ve gençlere kazançlarını insani yardım için kullanma sözü verdi. Bu adım, CHP'nin boykot listesinden çıkarmasına zemin hazırladı.

CHP, ESPRESSOLAB'İ BOYKOT LİSTESİNDEN NEDEN ÇIKARDI?

CHP'nin Espressolab'i boykot listesinden çıkarmasının arkasında hem ekonomik hem de sosyal nedenler bulunuyor. Özel'in mitingde paylaştığı bilgiler şöyle özetlenebilir:

Gençlerle Görüşmeler: CHP, öğrenciler ve gençler ile Espressolab arasında köprü oldu. Markanın kampüslerdeki fiyatlarını düşürmesi, gençlerin taleplerine yanıt verdi.

Kazançların İnsani Yardıma Aktarılması: Espressolab, üniversite şubelerinden elde ettiği kazancı 19 Mart Fonu'na aktaracağını taahhüt etti. Bu fon, burs ihtiyacı olan öğrencilere ve maaşı kesilen çalışanlara destek sağlıyor.

Sosyal Sorumluluk Adımı: Markanın attığı bu adım, hem kamuoyunda olumlu yankı buldu hem de boykot listesinden çıkarılmasını sağladı.

Özgür Özel, mitingde gençlerin bu kararı değerlendireceğini vurgulayarak, "Takdir gençlerin. Bize yan bakanı protesto etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ESPRESSOLAB KİMİN?

Espressolab, İstanbul merkezli bir Türk kahve zinciridir. Esat Kocadağ tarafından kurulan şirket, ilk şubesini 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde açtı. Şubat 2025 itibarıyla Espressolab, 11 farklı ülkede toplam 335 şubeye ulaştı. Marka, Emirgan Sütiş ile birlikte Kocadağ Aile Şirketleri'ne aittir.

Espressolab, kampüslerde ve şehir genelindeki şubeleriyle gençlerin ilgisini çekiyor. Son dönemde fiyat politikası ve yaygınlığı nedeniyle boykot tartışmalarına konu oldu. Ancak CHP ile yapılan görüşmeler sonucunda kampüslerdeki fiyatları düşürdü ve gelirlerinin bir kısmını sosyal sorumluluk projelerine aktaracağını açıkladı.