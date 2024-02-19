stanbul'un Güngören ve Esenyurt ilçelerindeki CHP adayları, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek adaylıktan çekildi. CHP tarafından Esenyurt'a Ahmet Özer, Güngören'e ise Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atandı. Peki, CHP Esenyurt adayı değişti mi? Esenyurt adayı kim CHP?

CHP ESENYURT ADAYI DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yerel seçimlerde, İstanbul'un Güngören ve Esenyurt ilçelerinde gösterdiği belediye başkan adayları, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek adaylıktan çekildi. CHP tarafından Esenyurt'a Ahmet Özer, Güngören'e ise Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atandı.

CHP tarafından tarafından yapılan açıklamada, yeni adaylar hakkında "CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır." bilgisi paylaşıldı.