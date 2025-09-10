CHP Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel kimdir? Özlem Vural Gürzel neden istifa etti?

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in istifası, kamuoyunda büyük bir dikkat çekti. Gürzel'in kim olduğu ve neden görevinden ayrıldığı soruları gündemde yer alırken, gelişmeler yakından izleniyor. Belediye yönetiminde yaşanan bu beklenmedik değişiklik, bölge sakinleri ve siyasiler arasında merak uyandırdı. Konu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

CHP BEYKOZ BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ÖZLEM VURAL GÜRZEL KİMDİR?

1984 yılında İstanbul'da doğan Özlem Vural Gürzel, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü mezunudur ve kimyager unvanına sahiptir. Üniversite eğitimini takiben Londra'da yabancı dil eğitimi almıştır. Özel sektörde ithalat ve ihracat alanlarında uzmanlık yapmıştır. Siyasete CHP Beylikdüzü İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyesi olarak adım atan Gürzel, üç dönem boyunca Ana Kademe İlçe Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Ayrıca Beylikdüzü Belediyesi Kent Meclisi Kadın Meclisi üyeliği, "Evimiz Beylikdüzü" ve "Elele Yaşam" projelerinin kurucu üyelikleri ile ÇYDD üyeliği gibi çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarında aktif rol almıştır. Evli ve iki çocuk annesidir.

CHP BEYKOZ BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ÖZLEM VURAL GÜRZEL NEDEN İSTİFA ETTİ?

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Salı günü CHP'den istifa ettiğini resmi olarak açıkladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Asılsız suçlamalar, iftiralar ve psikolojik şiddete varan baskılar artık tahammül sınırımı aşmıştır. Sadece AK Parti, MHP'li meclis üyeleri ve Beykoz halkı tarafından destek gördüm," sözlerine yer verdi.

Açıklamasında ayrıca, "Söz konusu şartlar altında; CHP çatısı altında Beykoz halkına faydalı hizmetler gerçekleştiremeyeceğim için Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

CHP BEYKOZ BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ÖZLEM VURAL GÜRZEL NE ZAMAN BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLMİŞTİ?

Süreç, 10 Mart Pazartesi günü Belediye Başkan Vekili olarak seçilmesiyle devam etti. Köseler, "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamalarıyla yargılanıyordu. Beykoz Belediyesi'nde gerçekleştirilen seçimde 31 meclis üyesi oy kullanmış, Gürzel Vural 18 oy alarak 13 oyda kalan Sadullah Hasanoğlu'nun önüne geçmişti. Beykoz Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Gürzel Vural, 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi listesinden Beykoz Meclisi'ne seçilmişti.

Gürzel Vural, "Asılsız suçlamalar, iftiralar ve psikolojik şiddete varan baskılar artık tahammül sınırımı aşmıştır," diyerek, "Bu konuda vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur," şeklinde açıklamada bulundu. Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ise önce tahliye edilmiş, ardından yeniden tutuklanmıştı.

4 Eylül Perşembe günü, Alaattin Köseler ile birlikte 12 tutuklu sanık duruşmanın üçüncü gününde mahkeme kararıyla tahliye edildi. Ancak 6 Eylül Cumartesi günü, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tahliyeye itiraz etti ve talebi kabul edildi. Aynı gün hakim karşısına çıkan Köseler ile özel kalem müdürü Veli Gümüş yeniden tutuklandı.