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CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri!

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Yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplanan CHP Parti Meclisi, 4'ü büyükşehir olmak üzere 10 şehirde belediye başkan adayını seçti. Partililerin sıklıkla merak ettiği CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri konusu netleşti. Peki, CHP belediye başkan adayları 2024 kimler? CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? İşte detaylar…

İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, Balıkesir'de adaylar netleşti. CHP'den ihraç edilip daha sonra da affedilerek partiye dönen Tanju Özcan, Bolu'dan yeniden aday gösterildi. Öte yandan Elazığ, Gümüşhane, Bayburt, Karaman ve Nevşehir'de de adaylar belli oldu. Peki, CHP belediye başkan adayları 2024 kimler? CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri listesi nedir? İşte detaylar…

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

CHP Parti Meclisi, 2024'te yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. Şu an için 10 şehirde belediye başkan adayını belirleyen CHP, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bursa'da Mustafa Bozbey, Balıkesir'de Ahmet Akın ve Bolu'da ise Tanju Özcan'ı aday gösterdi. Öte yandan Elazığ, Gümüşhane, Bayburt, Karaman ve Nevşehir'de belediye başkan adayları belli oldu. CHP Parti Meclisi (CHP PM), 17.50 sularında toplandı. Kamuoyunda uzun süredir merak konusu olan belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda 10 il için isimler açıklandı.

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri!CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu belirleyen CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayını Mustafa Bozbey ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayını Ahmet Akın olarak açıkladı. Bir önceki CHP yönetimine karşı değişim çağrısı yapan ve ilk önce partiden ihraç edilip sonra da affedilerek partiye dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise, şehrinden yeniden aday gösterildi.

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri!

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Toplantıdan sonra 227 seçim bölgesine ilişkin yayınlanan listede Nevşehir, Karaman, Elazığ, Bayburt, Gümüşhane kentlerinin adaylarının da belirlendiği görüldü. Böylece CHP 4 büyükşehir dışında 6 kentinin adaylarını da açıklamış oldu.

Yayınlanan listeye göre şehirlerin belediye başkanı adayları:

  • İstanbul - Ekrem İmamoğlu
  • Ankara - Mansur Yavaş
  • Bolu - Tanju Özcan
  • Bursa - Mustafa Bozbey
  • Balıkesir - Ahmet Akın
  • Elazığ - Coşkun Çağlar Duran
  • Gümüşhane - Bedri Ağaç
  • Bayburt - Kubilay Erel
  • Nevşehir - Mehmet Bilgin
  • Karaman - Recep Sertçelik
Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haberler.com - Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Gündem Politika Haberler

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