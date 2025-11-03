ChatGPT hangi ülkelerde kısıtlandı? ChatGPT neden kısıtlandı?

Dijital dünyada hızla yayılan ChatGPT'nin bazı ülkelerde erişiminin neden kısıtlandığı merak konusu oldu. Peki, hangi ülkelerde kısıtlamalar söz konusu ve bu kararların arkasında hangi sebepler yatıyor? Kullanıcılar, yapay zekâ asistanına erişim konusunda karşılaştıkları engellerin detaylarını araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CHATGPT HANGİ ÜLKELERDE KISITLANACAK?

ChatGPT'nin erişim durumu, ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor ve zamanla güncellenebiliyor. Bazı ülkelerde erişim tamamen engellenmişken, bazı yerlerde yalnızca belirli özellikler veya kullanım alanları sınırlandırılmış durumda. Bu durum, platformun küresel erişilebilirliği hakkında sürekli tartışmalara yol açıyor.

CHATGPT KISITLANIYOR MU?

Son dönemlerde yapay zekâ sohbet platformları gündemde. ChatGPT'nin erişimi, bazı ülkelerde farklı nedenlerle kısıtlanabiliyor. Yerel düzenlemeler, internet politikaları veya veri güvenliği endişeleri, platformun bazı bölgelerde tam veya kısmi kullanımını etkileyebiliyor. Bu durum kullanıcıların deneyimini doğrudan etkileyebiliyor ve dünya genelinde merak konusu haline geliyor.

Çin — resmi erişim yok.

Rusya — erişim ciddi ölçüde sınırlı.

İran — hükümet politikaları nedeniyle kullanım çok kısıtlı.

Kuzey Kore — genel internet erişimi sınırlı olduğundan erişim neredeyse yok.

Diğer ülkeler: Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre, Libya, Güney Sudan, Sudan ve Yemen gibi bazı bölgelerde de erişim kısıtlı.

CHATGPT NEDİR?

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zekâ sohbet asistanıdır. İnsan benzeri metinler üretebilme yeteneğine sahip olan bu platform, sorulara yanıt verebilir, metin oluşturabilir ve çeşitli bilgi taleplerini karşılayabilir. Kullanıcılar tarafından hem iş hem de günlük yaşamda tercih edilen ChatGPT, teknoloji dünyasında oldukça dikkat çeken bir uygulama olmayı sürdürüyor.