Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır

Yasa dışı olarak kullanılan ve "APP plaka" olarak bilinen kalın puntolu plakalarla ilgili cezaların artırılmasının ardından sürücüler plakalarını değiştirmek için harekete geçti. Yeni düzenlemeyle bu tür plakaları kullananlara ağır para cezaları uygulanıyor.

CEZA 280 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

APP plakayla trafiğe çıkan sürücülere ilk tespitte 140 bin lira, ikinci kez yakalanmaları halinde ise 280 bin liraya kadar para cezası kesiliyor. Ayrıca bu plakaları kullanan araçların trafikten men edilmesi de söz konusu oluyor.

ELİNDE ORİJİNAL PLAKASI OLANLAR ŞANSLI

Araç sahiplerinin elinde aracın orijinal plakası bulunuyorsa APP plakayı araçtan sökerek imha etmeleri ve yeniden orijinal plakayı kullanmaları mümkün. Ancak orijinal plakası bulunmayan sürücüler için plaka yenileme süreci daha uzun ve zahmetli olabiliyor.

ŞOFÖRLER ODALARINDA YOĞUNLUK

Cezaların 140 bin liraya yükselmesinin ardından çok sayıda sürücü plakalarını değiştirmek için şoförler odalarına başvurmaya başladı. Başvuruların artmasıyla birlikte birçok ilde şoförler odalarında yoğunluk ve uzun kuyruklar oluştu.

"MANTIKLI BULAMIYORUM"

APP plakaların standart dışı kabul edilmesini anlamsız bulduğunu ifade eden Efkan Seyyar, "Aracımın plakası standart değil. Ben de ceza yememek için geldim. Cezalar arttı. 140 bin lira ceza yiyenler varmış. Bundan çekindiğimiz için buradayız. Çok fazla sıra var. İşimiz uzun. Önce onay almamız, ardından da plakayı bastırmamız gerekecek. Bir süre daha burayız. İşlemler kısa sürmüyor. Bugüne yetiştirmeye çalışıyoruz. Bence yararlı bir uygulama değil. Araçtaki plaka yazısının farklılığı trafiği tehlikeye atan bir durum. Bu sadece araç daha güzel görünsün diye yapılan bir şey. Özel plaka yaptırıp yüksek miktarda para ödeyenler var ve tek amaçları bunu sergilemek. Bu plakaların yazı sitili daha kalın ve daha okunaklı. Buna rağmen kabul edilmeyişini mantıklı bulamıyorum" dedi.

"RAMAZAN'DA BEKLEMEK ZULÜM GİBİ GELİYOR"

Çok fazla beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden Ayhan Özdemir, "Dün de buradaydık ama sıradan dolayı işimizi halledemedik ve bugün de gelmek zorunda kaldık. Ramazan ayında bu sırada beklemek zulüm gibi geliyor. Çok fazla sıra var ve insanlar oruç. Bu uygulamayı daha kolay bir şekilde yapabilirlerdi. Böyle çok anlamsız. 140 bin lira ceza yazıldığı söyleniyor. Korktuğumuz için geldik biz de. Sürekli sıraya giriyoruz. Cezalar çok yüksek. İnsanlar nasıl ödeyebilir ki bu miktarları" diye konuştu.

"KURALA UYMAK ZORUNDAYIZ"

Sürücülerden Arif Doğan ise, "Biz aracımızı aldığımızda plakanın farklı olduğunu ve yasadışı olduğunu bilmiyorduk. Değiştirmeye geldik. 140 bin lira cezası olduğu söyleniyor. Devletimiz ne kural koyduysa ona uymak zorundayız. Çok fazla plaka bastıran var" ifadelerine yer verdi.

