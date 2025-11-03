Cennetin Çocukları bu akşam var mı? Cennetin Çocukları hangi günler yayınlanıyor?

Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranda mı olacak? İzleyiciler, İskender'in Arafköy'deki maceralarını merakla takip ediyor. Dizi her hafta belirli bir günde yayınlanıyor ve izleyicileri hem dram hem de samimi hikayelerle buluşturuyor. Yayın günleri ve saatleriyle ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Cennetin Çocukları dizisi, her hafta Pazartesi günü izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yayın günü, izleyicilerin hafta başında ekran başında olmasını sağlayarak diziyi takip etmelerini kolaylaştırıyor. Diziyi kaçıranlar, kanalın resmi web sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden tekrar bölümlere ulaşabilir.

CENNETİN ÇOCUKLARI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Dizi, her Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekrana geliyor. Bu saat, hem prime time kuşağına denk gelmesi hem de izleyicilerin yoğun iş ve okul temposundan sonra rahatlıkla diziyi takip edebilmesini sağlıyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Cennetin Çocukları dizisi, zorlu bir geçmişe sahip olan İskender'in (İsmail Hacıoğlu) hikayesini anlatıyor. Sokaklarda, yetimhanelerde ve hapishanelerde büyüyen İskender, hep kendi gücüyle ayakta kalmayı başarmış bir karakter olarak Ege kıyılarında cenneti andıran Arafköy kasabasına düşer. Burada, aradığı sevgi, huzur ve sıcaklığı bulmayı umut eder.

Dizide dram, aile bağları ve komedi unsurları bir arada işleniyor. İskender'in kasabadaki yeni hayatında karşılaştığı kişiler, geçmişindeki travmalar ve kasabada yaşanan günlük yaşam, hikayeye hem duygusal derinlik hem de samimi bir atmosfer kazandırıyor. İzleyici, İskender'in hem içsel yolculuğunu hem de kasaba halkıyla kurduğu ilişkileri izlerken sürükleyici bir deneyim yaşıyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin oyuncu kadrosu oldukça zengin ve dikkat çekici isimlerden oluşuyor. Başlıca oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şunlardır:

İsmail Hacıoğlu – Kamil / İskender

Özgü Kaya – Gönül

Melisa Şenolsun – Ayla

Yurdaer Okur – Baytar Ahmet

Zafer Algöz – Şeref

Şebnem Doğruer – Cennet

Evliya Alkan – Oltacı Bayram

Ali Gözlüşirın – Aylak Adem

Ecem Çalhan – Sezen

Ada Mihrioğlu – Ayşe

Ali Düşenkalkar – Süleyman

Bihter Dinçel – Arife

Ali Seçkiner Alıcı – Sarı Dayı

Emin Gürsoy – Topal Efe

Bu kadro, dizide hem dramatik hem de samimi sahnelerin etkili bir şekilde işlenmesini sağlıyor. Başrol oyuncuları İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya ve Melisa Şenolsun'un performansları, karakterlerin duygusal derinliğini izleyiciye güçlü bir şekilde aktarıyor.