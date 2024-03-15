Cemil Evis kimdir? Memleket Partisi Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Cemil Evis kaç yaşında, nereli?
Memleket Partisi Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Cemil Evis kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Cemil Evis kimdir? Memleket Partisi Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Cemil Evis kaç yaşında, nereli?
Cemil Evis kimdir? Memleket Partisi Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Cemil Evis kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Cemil Evis kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Cemil Evis kimdir? Memleket Partisi Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Cemil Evis nereli? Detaylar haberimizdedir…
CEMİL EVİS KİMDİR?
Cemil Evis, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.