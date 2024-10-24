Cemil Bayık kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemil Bayık yakalandı mı? sorularına yanıt aranıyor. Bayık, verdiği bir röportajda "Silahlı güçlerin çekilip çekilmeyeceğine biz karar veririz. Apo karar veremez" ifadelerini kullanmıştı. Cemil Bayık kimdir? Detaylar haberimizdedir…

CEMİL BAYIK KİMDİR?

Cemil Bayık veya kod adı ile Cuma, 26 Şubat 1955 yılında Elazığ'da doğdu. Pkk'nın yaşayan beş kurucusundan biridir. Murat Karayılan ve Bahoz Erdal'la birlikte Pkk'nın yönetim kurulunu oluşturmaktadır. Ayrıca 12 kişilik KCK yürütme konseyinin bir üyesidir.

CEMİL BAYIK NE DEDİ?

Bahçeli'nin bu çıkışı sonrası " Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerinde hükmü var mı?" soruları sorulmaya başlanmışken PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın verdiği bir röportajdaki sözleri yeniden gündem oldu. Bahsi geçen röportajda Bayık, "Pratiği yürüten biziz. Pratikten biz sorumluyuz. Apo sorumlu değil. Apo oradan ne hareketi ne de pratiği yürütebilir. Bu konularda bir karar da veremez. Silahlı güçlerin yurt dışına çekilmesi kararını ancak biz veririz. Ne HDP ne de Apo verebilir. Böyle bir çağrı olursa bunun kararını biz veririz" ifadelerini kullanmıştı.