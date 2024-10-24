Üye Girişi
Haberler

Cemil Bayık kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemil Bayık yakalandı mı?

Cemil Bayık kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemil Bayık yakalandı mı?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PKK elebaşlarından Cemil Bayık kimdir, kaç yaşında ve yakalandı mı soruları gündeme geliyor. MHP lideri Bahçeli'nin sözlerinin yankıları sürerken terör örgütü PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu. Peki, Cemil Bayık kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemil Bayık yakalandı mı?

Cemil Bayık kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemil Bayık yakalandı mı? sorularına yanıt aranıyor. Bayık, verdiği bir röportajda "Silahlı güçlerin çekilip çekilmeyeceğine biz karar veririz. Apo karar veremez" ifadelerini kullanmıştı. Cemil Bayık kimdir? Detaylar haberimizdedir…

CEMİL BAYIK KİMDİR?

Cemil Bayık veya kod adı ile Cuma, 26 Şubat 1955 yılında Elazığ'da doğdu. Pkk'nın yaşayan beş kurucusundan biridir. Murat Karayılan ve Bahoz Erdal'la birlikte Pkk'nın yönetim kurulunu oluşturmaktadır. Ayrıca 12 kişilik KCK yürütme konseyinin bir üyesidir.

Cemil Bayık kimdir, kaç yaşında, nereli? Cemil Bayık yakalandı mı?

CEMİL BAYIK NE DEDİ?

Bahçeli'nin bu çıkışı sonrası " Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerinde hükmü var mı?" soruları sorulmaya başlanmışken PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın verdiği bir röportajdaki sözleri yeniden gündem oldu. Bahsi geçen röportajda Bayık, "Pratiği yürüten biziz. Pratikten biz sorumluyuz. Apo sorumlu değil. Apo oradan ne hareketi ne de pratiği yürütebilir. Bu konularda bir karar da veremez. Silahlı güçlerin yurt dışına çekilmesi kararını ancak biz veririz. Ne HDP ne de Apo verebilir. Böyle bir çağrı olursa bunun kararını biz veririz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Abdullah Öcalan Cemil Bayık Soğuk Haber Politika 3-sayfa Güncel Hukuk Terör MHP PKK

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı

Öcalan'a yaptığı çağrıyı eleştiren danışmana "Ocak dışısın" dedi
Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü

Genel Merkez'de sürpriz görüşme!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasımpaşa- Samsunspor maçı ne zaman? Kasımpaşa- Samsunspor maçı saat kaçta, nerede? Göztepe- Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede? MASTERCHEF PALAMUT TARİFİ | Palamut buğulama, fırında, tavada ve dolması nasıl yapılır? En Hamarat Benim Hatice kimdir? Hatice Demir kaç yaşında, nereli? Masterchef 24 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 EKİM NOW TV YAYIN AKIŞI: Bugün NOW TV'de neler var? Hudutsuz Sevda var mı? ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman? Mahinur Özdemir Göktaş sağlık durumu nasıl? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı nerede kaza yaptı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı! Mahinur Özdemir Göktaş yaralandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Ekim canlı döviz kuru! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 24 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'un kaç günlük suyu var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.