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Cem Yılmaz ile Necla Karahalil sevgili mi? Necla Karahalil kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz özel hayatıyla gündeme geliyor. Cem Yılmaz'ın gizemli yeni sevgilisinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Cem Yılmaz ile Necla Karahalil sevgili mi? Necla Karahalil kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? soruları gündeme geliyor. Peki, Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim?

Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? Cem Yılmaz ile Necla Karahalil sevgili mi? Necla Karahalil kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? sorularına yanıt aranıyor. Komedyen Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz gün paylaştığı topuklu ayakkabı giyen gizemli kadının kim olduğu merak edilmişti. Cem Yılmaz ile Necla Karahalil sevgili mi? Detaylar haberimizdedir…

CEM YILMAZ İLE NECLA KARAHALİL SEVGİLİ Mİ?

Komedyen Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz gün paylaştığı topuklu ayakkabı giyen gizemli kadının kim olduğu merak edilmişti. Fotoğraftaki kişinin pilates eğitmeni Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı. Karahalil, Cem Yılmaz'la ilişkisini itiraf ederek, "Güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı." notuyla paylaşım yaptı. Yılmaz ise Karahalil'in fotoğrafına kalp emojisi bıraktı.

CEM YILMAZ'IN YENİ SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI

Cem Yılmaz, önceki günlerde sosyal medya hesabından bir kadın ayakkabısı fotoğrafı paylaştı. Fotoğraftaki ayakkabının sahibinin ise Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı.

Cem Yılmaz ile Necla Karahalil sevgili mi? Necla Karahalil kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

"AĞZIM TATLANDI, YÜREĞİM HAVALANDI"

Pilates eğitmeni Karahalil, sosyal medya hesabından Yılmaz'ın günler önce paylaştığı fotoğrafı alıntılayarak, "Şubat gibi şubat güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı." notuyla paylaştı.

Öte yandan Cem Yılmaz ise Necla Karahalil'in paylaştığı fotoğrafa kalp emojisiyle yorum yaptı.

Cem Yılmaz ile Necla Karahalil sevgili mi? Necla Karahalil kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Cem Yılmaz ile Necla Karahalil sevgili mi? Necla Karahalil kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Cem Yılmaz ile Necla Karahalil sevgili mi? Necla Karahalil kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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