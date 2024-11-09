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Celal Şengör'ün Atatürk'e laf edenlere söylediği sözler çok konuşuldu

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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 86 yıl geçti. 10 Kasım öncesi ünlü Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'ün katıldığı programda Atatürk'e laf edenlere verdiği tepki ise çok konuşuldu.

Atatürk'ün ölümünün üzerinden 86 yıl geçti. 10 Kasım'da tüm yurtta saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat duracak. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü öncesinde ünlü Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Pınar Sabancı ile Merak Ediyorum programına konuk oldu.

"ATATÜRK'E LAF EDENİN ŞEMPANZEDEN FARKI YOK"

Sabancı'nın "Atatürk'e karalama kampanyası da oluyor ama güneş balçıkla sıvanmaz" sözleri üzerine Şengör çok konuşulacak ifadeler kullandı. "Atatürk'e laf edenin zeka olarak şempanzeden farkı yok" ifadelerini kullanan Şengör, sözlerine "Adamın yaptıklarına bakıyorsun, onun sayesinde rahatsın. Bu şiddetli bir geri zekalılık örneği" diye devam etti.

ATATÜRK'E NE DEMEK İSTERDİ?

"Atatürk karşınıza gelecek olsa ne demek isterdiniz?" sorusunu da yanıtlayan Şengör, şu ifadeleri kullandı: "Paşam bana verdiğin imkanların karşılığını verebildim mi? Senin sayende benim ailem zengin oldu. Senin sayende güzel okullar oldu. Senin sayende İstanbul Teknik Üniversitesi adam gibi bir üniversite oldu. Orada 40 sene çalıştım, seni memnun edebildim mi?"

Celal Şengör'ün Atatürk'e laf edenlere söylediği sözler çok konuşuldu
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Gündem
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