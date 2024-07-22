Celal Şengör ne dedi? Türkiye'nin geleceği tehlikede mi? Celal Şengör kimdir, nereli, kaç yaşında?

Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, sosyal medyada geniş yankı uyandıran açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Prof. Dr. Celal Şengör'ün yaptığı açıklamalar Türkiye'nin geleceği üzerine büyük tartışmalar başlattı. Celal Şengör, Türkiye'nin geleceği hakkında ne dedi? Türkiye'nin geleceği tehlikede mi? Celal Şengör kimdir? İşte, detaylar…

CELAL ŞENGÖR NE DEDİ?

Prof. Dr. Celal Şengör, yapay zekanın sorularını yanıtladığı bir programa konuk oldu. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Şengör,"Bu 20 senelik Ak Parti iktidarı ve öncesinde dine baskın önem verenler nedeniyle Türkiye'nin istikbali kapanmıştır. Türkiye'nin artık sonunun belli olduğunu ve 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacağını" ifadelerinde bulundu.

Profesör Şengör, HT Bilim Tarih Felsefe kanalındaki bir programda, gelecekte gerçekleşecek jeolojik değişimler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şengör'e göre, 10 milyon yıl sonra Yeni Pangea'nın oluşumu gerçekleşecek ve bu süreçte Akdeniz'in tamamen kapanacağı ve yeni bir dağ kuşağının ortaya çıkacağını öngörüyor.

Bu değişimlerin zaten başladığını vurgulayan Şengör, şunları söyledi: "10 milyon yıl sonra Libya ile sınırlarımız birleşiyor. Bugünkü hızla gidip Libya ile birleşiyoruz ve Doğu Akdeniz yavaş yavaş kapanıyor"

CELAL ŞENGÖR KİMDİR?

Doğum tarihi 24 Mart 1955 olan Şengör, İstanbul'da doğmuştur ve 69 yaşındadır. Türkiye'nin önde gelen jeologlarından biri olarak tanınan Şengör, birçok uluslararası akademik kuruluşta üyelikleri bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu ve Rus Bilimler Akademisi üyeleri arasında yer almasıyla önemli bir bilim insanı olarak kabul edilir. Mehmet Fuat Köprülü'den sonra Rus Bilimler Akademisi'ne seçilen ikinci Türk profesördür.

Jeoloji alanında yapısal yer bilimi ve tektonik üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Şengör, Alman Jeoloji Derneği tarafından Gustav Steinmann Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Fransa, Birleşik Krallık, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde misafir öğretim üyeliği yapmıştır. 1988 yılında Neuchâtel Üniversitesi'nden şeref bilim doktoru unvanı almış ve 1990'da Academia Europaea'ya üye seçilmiştir. Aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyeliği, 1991'de Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyeliği kazanmıştır. Kültür Bakanlığı'nın Bilgi Çağı Ödülü'nü 1991 yılında almıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda profesörlük görevini sürdüren Şengör, 23 Mart 2022'de son dersini vermiş ve 24 Mart 2022'de emekliye ayrılmıştır.