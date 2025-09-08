Çarpıntı dizisinin konusu ve karakterleri izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor. Star TV'nin 2025-2026 sezonunda ses getirmesi beklenen yeni yapımı Çarpıntı, güçlü senaryosu, duygusal yoğunluğu ve etkileyici oyuncu kadrosuyla seyircileri ekranlara bağlamaya hazırlanıyor. Çarpıntı dizisi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Çarpıntı dizisinin konusu nedir? Çarpıntı dizisi ne zaman başladı, oyuncu kadrosu, nerede çekildi?

ÇARPINTI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Star TV'nin büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi Çarpıntı, 7 Eylül 2025 Pazar akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Güçlü hikayesi, derin karakterleri ve etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizi, yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. İzleyiciler, Çarpıntı'nın duygusal ve sürükleyici atmosferinde heyecan dolu gelişmelerle ekran başında oldu. İlk bölümle birlikte dizinin temasını, karakterlerini ve yaşanacak sürprizleri keşfetme fırsatı buldu. Star TV, bu yeni yapımla izleyicilere unutulmaz bir televizyon deneyimi sunmayı hedefliyor.

ÇARPINTI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çarpıntı, kalp yetmezliğiyle mücadele eden ve yapay kalp cihazıyla hayatını sürdüren genç Aslı Güneş'in (Lizge Cömert) dokunaklı hikayesini anlatıyor. Aslı'nın annesi Hülya (Deniz Çakır), maddi ve manevi zorluklara göğüs geren, üç çocuğunu tek başına büyüten güçlü bir kadın. Öte yandan, zengin Alkan ailesinin dul gelini Tülin (Sibel Taşçıoğlu), kızı Melike'nin kaybıyla derin bir yasa boğulmuş durumda. Melike'nin kalbi Aslı'ya nakledilmiştir; bu durum iki ailenin hayatlarını trajik bir şekilde birbirine bağlar.

Hülya, bu bağdan kendi çıkarları doğrultusunda yararlanmayı hedeflerken, Melike'nin kuzeni Aras Alkan (Kerem Bürsin) başta Aslı'ya şüpheyle yaklaşır. Fakat zamanla aralarında beklenmedik bir aşk doğar. Melike'nin ölümündeki gizemler ve aileler arasındaki çatışmalar, dizinin dramatik temelini oluşturuyor.

Çarpıntı, aile bağları, sınıf ayrımları, hayatta kalma savaşı ve aşkı içten bir dille işleyerek izleyicilere derin duygusal anlar sunmayı amaçlıyor. İlk fragmanda geçen "Melike'yi kaybetmedik biz, hâlâ burada o… Aslı'da yaşıyor" sözleri ise dizinin yoğun duygusal atmosferini gözler önüne seriyor.

ÇARPINTI DİSİZİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Çarpıntı dizisi Star TV'de her hafta Pazar günleri yayınlanıyor. İzleyiciler, dizinin yeni bölümlerini Pazar akşamları ekran başında takip edebiliyor.

ÇARPINTI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrollerini Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert'in paylaştığı dizi, seyirciler tarafından büyük ilgi görüyor.