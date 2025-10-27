Çarpıntı 7. bölüm full HD izle: Çarpıntı son bölüm kesintisiz nereden izlenir, son bölümde neler oldu?

Heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken Çarpıntı dizisi, 7. bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Duygusal anların ve sürpriz gelişmelerin yaşandığı yeni bölüm, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Peki Çarpıntı 7. bölümü full HD ve kesintisiz izlemek isteyenler için seçenekler neler? İşte detaylar ve son bölümde yaşananlar haberin devamında yer alıyor.

ÇARPINTI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyhan'ın, Aslı ve Figen arasında geçen konuşmayı duymasıyla Aslı'ya karşı olan güven bağı derinden sarsılır. "Belki de sen bana sadece acıdın" sözlerinin ardından Aslı'nın kalbinden rahatsızlanması herkesi endişelendirir ve olayların yatışmasını sağlar. Hülya cephesinde ise tansiyon hızla yükselmeye devam eder.

Kızının Reyhan'a duyduğu bağlılık, Hülya'yı deliye çevirir. Aslı, Reyhan ile birlikte eve geldikten sonra kimse etrafta yokken Hülya'nın Reyhan'a sarhoş bir halde söyledikleri, ikisini de büyük bir yıkıma sürükler ve Reyhan'ı adeta uçurumun kıyısına iter.

Devamında, Reyhan'ın ortadan kaybolmasıyla Aslı ve Aras onu bulmak için seferber olurken Hülya da söylediklerinin ağırlığı altında ezilir. Daha sonrasında ise Aslı'ya daha yakın olmak adına gözünü karartan Reyhan, Hülya'nın değer yargılarını teraziye sokacak bir teklifle karşısına çıkar.

ÇARPINTI DİZİSİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Çarpıntı, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Duygu yüklü hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici kurgusuyla dikkat çeken dizi, her Pazar akşamı saat 20.00'de yayınlanıyor.

Yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyada geniş yankı uyandıran yapım, aşk, ihanet ve vicdan çatışmalarını derinlemesine işliyor. Seyirciler, karakterlerin geçmişleriyle yüzleştiği ve her bölümde yeni bir sır perdesinin aralandığı sahnelerde duygusal anlar yaşıyor.