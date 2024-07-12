Canlı yayında kendini vurdu! Ankara'da canlı yayında kendini vuran adam kim, ne oldu?

Ankara'da yaşanan olay gündeme bomba gibi düştü. Ankara'da sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan 45 yaşındaki K.Y., kafasına dayadığı silahın ateş alması sonrası ağır yaralandı. Dehşete düşüren anlar saniye saniye kaydedildi. Peki, Ankara'da canlı yayında kendini vuran adam kim, ne oldu?

ANKARA'DAKİ OLAY NE?

Sabah 05.00 sıralarında Çankaya'nın Birlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan 45 yaşındaki K.Y., elindeki tabancayı kafasına dayadı.

CANLI YAYINDA KENDİNİ VURAN ADAM ÖLDÜ MÜ?

Yanlışlıkla tetiği çeken K.Y., silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan K.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.