Hakan Çalhanoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı! Bu ne hal Hakan?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da düzenlenen Formula 1 yarışını yerinde takip etti. Ancak yıldız futbolcunun yarıştan çok tercih ettiği kıyafet dikkat çekti.

Çalhanoğlu, organizasyona beyaz tişört, dizlerinin oldukça altına kadar uzanan geniş siyah şort, beyaz çorap ve siyah loafer ayakkabılarla katıldı.

ŞORT MU PANTOLON MU BELLİ DEĞİL

Milli futbolcunun özellikle alışılmışın çok dışında uzun ve bol şortu kombinin en dikkat çeken parçası oldu. Şortun klasik loafer ve uzun beyaz çoraplarla tamamlanması ortaya oldukça sıra dışı bir görüntü çıkardı. Çalhanoğlu'nun belindeki zincir ve küçük güneş gözlüğü de iddialı kombinin diğer parçalarıydı.

EŞİYLE EL ELE YÜRÜDÜ

Formula 1 pistinde eşiyle el ele yürüyen Çalhanoğlu, aynı kombinle farklı noktalarda da objektiflere yansıdı. Yıldız futbolcunun futbol sahalarında görmeye alışık olduğumuz tarzından oldukça farklı kıyafeti, “Bu ne hal Hakan?” dedirtecek cinstendi.

Kaynak: Haberler.com